المعهد العالي النفسي الحركي بفرنسا يفتتح أول مركز تدريب له في دبي
المعهد العالي النفسي الحركي بفرنسا يفتتح أول مركز تدريب له في دبي
8 مارس 2022 20:12
دبي (وام) أعلن المعهد العالي النفسي الحركي بفرنسا «ISRP» افتتاح أول مركز تدريب وتأهيل للعلاج النفسي الحركي في دبي بهدف تعزيز مخرجات قطاع الرعاية الصحية في الدولة من خلال التوسع في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي باعتبارها إحدى أكثر الوجهات استقطاباً للاستثمارات الصحية العالمية النوعية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق «سوفيتيل داون تاون» دبي بحضور الدكتورة وديعة شريف مديرة إدارة التعليم الصحي، والدكتور عبدالحميد الخاجة استشاري إدارة التعليم الطبي والأبحاث، وطه عبدالرحمن كتيت استشاري قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، ومارك سوبيران مدير عام العلاقات الدولية في المعهد العالي النفسي الحركي بفرنسا، وموسى السعدون المدير الإقليمي للمركز الجديد الذي يتخذ من مجمع المعرفة في دبي مقراً له، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.. فيما حضره افتراضياً البروفيسور آلان بيرثوز عضو اللجنة العلمية في المعهد العالي النفسي الحركي الأستاذ الفخري في كلية فرنسا «كوليج دو فرانس»الحائزة جائزة «نوبل» العالمية.
وذكر مارك سوييران، أن مركز التدريب هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأن اختيار دبي جاء بعد دراسة مستوفاة لأسواق المنطقة كشفت أن إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً تعتبر من أكثر البيئات الاقتصادية نشاطاً وجذباً للاستثمارات نظراً لمنظومة التشريعات والقوانين التي جعلت منها بيئة زاخرة بالفرص، ومواتية لإطلاق المشاريع النوعية، لا سيما المشاريع الصحية التي تعتبر مطلباً وحاجة رئيسية في مختلف أنحاء العالم. وقال: إن المركز سيقود إلى العديد من المخرجات النوعية بمساندة «ISRP» وسيفتح آفاقا للتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات والهيئات الرسمية والخاصة المتمثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
بدوره، أوضح موسى السعدون أن اختيار دبي لإطلاق هذا المشروع يأتي في ضوء ما حققته الإمارة من منجزات لافتة في مجالات الابتكارات الصحية ونوعية الخدمات التي توفرها في هذا القطاع ما يسهم في رفع فرص مشاركة المركز في تعزيز هذا الواقع باعتباره أحد أهم المراكز في العالم التي يرتكز عملها على تزويد القطاعات الصحية بنخبة من الابتكارات النوعية، فضلاً عن توظيفه للتقنيات الذكية في تطوير مستوى خدمات الرعاية الصحية.