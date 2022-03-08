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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
8 مارس 2022 17:39

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار خلال النهار وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 17:36 والمد الثاني عند الساعة 05:23 والجزر الأول عند الساعة 26:11 والجزر الثاني عند الساعة 22:30. 
في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 58:14 والمد الثاني عند الساعة 53:00 والجزر الأول عند الساعة 03:08 والجزر الثاني عند الساعة 32:19. 

المصدر: وام
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