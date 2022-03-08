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الإمارات
الطالبات يتصدرن «مهرجان العلوم»
الطالبات يتصدرن «مهرجان العلوم»
8 مارس 2022 17:09

دينا جوني (دبي) 
كرّمت وزارة التربية والتعليم أمس 49 من الطلبة الفائزين في مختلف فئات المنافسات الخاصة بالمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي نظمت فعالياته في مركز المعارض في إكسبو من 6 إلى 8 مارس، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
واكتسحت الطالبات لائحة الفائزين بواقع 36 طالبة، منهن 13 طالبة حصدن جوائز مسابقة رواد الأعمال في العلوم كاملة المخصّصة لطلبة التعليم العالي. أما الطلبة، فقد وصل منهم 13 طالباً إلى منصة التتويج، من بينهم الطالبان عبدالعزيز فهد الرئيسي وعمر حسن عبدالله الكعبي من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في الفجيرة، اللذين حصلا على المركز الأول في جائزة الإمارات للعالم الشاب عن مشروع عزوف الطلبة عن دراسة النحو العربي من وجهة نظر الطلاب والمعلمين. وفاز في المركز الثاني، الطالب سيف حسن إبراهيم من المدرسة الثانوية النموذجية للبنين، عن مشروع تصنيع البلاستيك العضوي من المخلفات.
وبحث المشروع الفائز في الأسباب التي تحول دون إتقان الطلبة للنحو واللغة العربية، وعزوفهم عن الدراسة إلا لتأدية الامتحان. وقال الطالبان في حديث مع «الاتحاد»: إن أهمية الدراسة تلبي ما تنادي به دولة الإمارات من ضرورة الاهتمام باللغة الأم، وتوفر للمسؤولين معلومات موثقة تتيح لهم اتخاذ القرار بشأن تحسين مستوى الطلبة في اللغة العربية، كما تتيح المجال للباحثين بإجراء دراسات مكملة. وقالا: إن نتائج الدراسة أظهرت ابتعاد الطلبة عن دراسة النحو لصعوبات ترتبط بطبيعة المادة، وطرق تدريسها، ومستوى الطلبة وقدراتهم العقلية. 

وزارة التربية والتعليم
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