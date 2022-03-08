الإمارات تقدم 9493 جرعة من لقاح "كورونا" خلال 24 ساعة
الإمارات تقدم 9493 جرعة من لقاح "كورونا" خلال 24 ساعة
8 مارس 2022 16:10
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 9,493 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,268,541 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 245.37 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد - 19".