6 خطوات عبر «درب» للحصول على تصاريح الاشتراكات محددة المدة للمواقف العامة

هالة الخياط (أبوظبي)

يدرج مركز النقل المتكامل في أبوظبي إمكانية الحصول على تصاريح الاشتراكات محددة المدة للمواقف العامة عبر تطبيق «درب»، عوضاً عن الدفع اليومي لمواقف، والتقديم عبر «درب» يكون من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي على «منصة درب»، ومن ثم اختر إصدار تصريح محدد المدة، واختيار لوحة المركبة المراد لها التصريح، وتحديد تاريخ البداية ومدة التصريح، والموافقة علي الشروط والأحكام، وتأكيد الدفع.

وأدرج المركز خدمة تصاريح الاشتراكات محددة المدة للمواقف الرئيسية باللونين الأزرق والأسود، في جميع قطاعات مواقف في إمارة أبوظبي، من دون الحاجة إلى دفع الرسوم في كل مرة وقوف، في حين لا تخول هذه التصاريح الوقوف في المواقف المخصصة للسكان أو في مناطق الفلل أو المواقف الرئيسية ذات الأرصفة المصبوغة باللونين الأبيض والأزرق.

ومن خلال خدمة المواقف محددة المدة، أصبح بمقدور المتعاملين استخراج تصاريح وقوف شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية لمركباتهم، برسم يتناسب ومدة التصريح، إذ تبلغ رسوم الاشتراك لاستخدام المواقف العامة السطحية الفرعية بجميع القطاعات في مدينتي أبوظبي والعين 391 درهماً لمدة شهر، و1174 درهماً لمدة 3 أشهر، فيما يبلغ رسم الاشتراك النصف السنوي 2348 درهماً، ورسم الاشتراك السنوي 4695 درهماً.

وتتيح هذه الخدمة، لمستخدمي المواقف العامة من المتعاملين، جهات وأفراداً، التقدم للحصول على تصريح لكل مركبة مرخصة لديهم ولا تحمل لوحة عمومية، فيما يُسمح للجهات المختلفة وشركات توصيل البريد والخدمات، بما فيها الدراجات النارية، بالحصول على تصريح لكل مركبة أو دراجة نارية لديهم. وأوضح مركز النقل المتكامل أن التصريح محدد المدة لا يقوم مقام تصريح مواقف السكان، بل مقام تذكرة التعرفة المطبقة حالياً على المواقف السطحية العامة الفرعية، والبالغة درهمين للساعة و15 درهماً لليوم. ويُطبق حالياً نظام الدفع على المواقف السطحية من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل. كما لا يعطي تصريح الاشتراك محدد المدة حامله الحق في حجز موقف عام بعينه أو الوقوف في الأماكن المخصصة أو الممنوعة أو المحجوزة، ويُعد التصريح إلكترونياً؛ إذ لا داعي لعرضه على الواجهة الأمامية للمركبة. ويمكن للمتعاملين تعديل بيانات التصريح في حال تم تعديل بيانات المركبة أو تغيير رقمها، أما في حال السفر فقد نوه المركز إلى ضرورة تقديم صاحب التصريح طلب ترك وتخزين المركبة، ليتم إيداعها في المواقف المخصصة لذلك، لتجنب اعتبارها مركبة مهملة وعدم إزالتها.

