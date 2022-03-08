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الطقس في الإمارات.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح مثيره للغبار
الطقس في الإمارات.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح مثيره للغبار
8 مارس 2022 14:02

إبراهيم سليم (أبوظبي)
يسود اليوم طقس مغبر وغائم جزئياً أحياناً، كما شهدت مناطق أتربة مثارة وتدني مدى الرؤية الأفقية على المفرق في (أبوظبي)، طريف والحمرا (منطقة الظفرة)، ورياحاً جنوبية شرقية نشطة السرعة، تصل إلى 45 كم في الساعة، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، لأقل من 1000 متر أحياناً، على بعض المناطق المكشوفة، وظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، ويتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، ويصل ارتفاع الموج إلى 5 أقدام بالعمق.
وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.
ويتوقع المركز أن يكون الطقس غداً الأربعاء مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً – وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، وبالنسبة إلى حالة البحر فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
كما يتوقع أن يكون طقس الخميس صحواً إلى غائم جزئياً، مغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، وحالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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