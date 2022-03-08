مسبار الأمل يرصد عاصفة غبارية إقليمية على المريخ

آمنة الكتبي(دبي) أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أن مسبار الأمل رصد عاصفة غبارية إقليمية على سطح المريخ، ما بين الفترة من 29 ديسمبر كانون أول 2021 وحتى 14 يناير الماضي، حيث تم رصد عاصفة غبارية إقليمية سريعة التطور، بوساطة كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء EMIRS، توسعت إلى حجم يزيد على عدة آلاف من الكيلومترات، حيث تم توثيق نموها وتبددها على مدار أسبوعين تقريباً. كما تقوم عمليات الرصد المنسقة التي تم تسجيلها بوساطة كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI ومقياس طيفي بالأشعة تحت الحمراء EMIRS بتقديم تفاصيل حول سطح المريخ والغلاف الجوي السفلي له على مدار نطاقات زمنية متنوعة، تمتد من دقائق إلى أيام كاملة، اعتباراً من أواخر ديسمبر 2021.

وتوضح لقطات عدة، رصدتها الأجهزة العلمية على متن مسبار الأمل للعاصفة الغبارية، وبأوقات زمنية مختلفة، ففي الصورة الأولى تظهر اللقطة الزمنية في 14 يناير/ كانون الثاني 2022، حين كان «مدار المسبار رقم 160»، ويعرض نظام كاميرا الاستكشاف الرقمية مشهداً بعد الظهر «قريباً من غروب الشمس» لمسطح سرت «مركز الصورة: 8.5 درجة جنوباً، 117.0 درجة شرقاً»، حيث لا تظهر عواصف غبارية منفصلة، بل يحجب ضباباً غبارياً منتشراً جزئياً ويمتد باتجاه الشرق من منطقة سرت/ حوض هيلاس بأكملها، كما تشير بيانات المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء إلى ترقق الضباب مع انخفاض كمية الغبار بشكل كبير، مع ظهور استمرار حجاب الغبار لملء حوض هيلاس. كما التقط جهاز الكاميرا الرقمية في مسبار الأمل في 9 يناير الماضي 2022، حين كان «مدار المسبار رقم 158»، نصف كرة مضاء بالكامل وتمركز في «مسطح سرت»، كما امتد الغبار المرتفع مع عاصفة غبارية منفصلة ومتعددة الفصوص «حوالي 1200 كيلومتر» تحوم فوق شمال غرب المسطح.

وتوضح صور مسبار الأمل أن ضباب الغبار كان بارزاً جداً وغطى السهول شرقاً من المسطح، كما يكشف المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء مرة أخرى عن مدى الغيوم الغبارية، إذ يصور بشكل كبير العمق البصري المتزايد للغبار من شمال غرب مسطح سرت، وصولاً إلى الطرف الشرقي من الخريطة، ويمتد حوالي ثلث محيط المريخ. كما تم التقاط في 7 يناير 2022، «رقم مدار المسبار 157»، وتكشف ملاحظة الكاميرا الرقمية في منتصف اليوم بشكل أفضل مدى انتشار الضباب الغباري وغيوم الجليد المائي الرمادية المنتشرة إلى الشرق من مسطح سرت وإلى شمال حوض هيلاس، كما تكشف بيانات المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء عن زيادة سمك الضباب الغباري المنتشر، ما يشير إلى رفع نشط للغبار من السطح الممتد لما لا يقل عن 4000 كم شرق مسطح سرت.

والتقطت الكاميرا الرقمية في 5 يناير 2022 «رقم مدار المسبار 156»، يظهر فيها نصف الجزء المضاء للمريخ، حيث كانت الشمس تغرب بالقرب من مركز القرص، ويبدو أن عاصفة غبارية ضخمة تشكلت خلال الأسبوع الماضي «يبلغ قطرها حوالي 2500 كيلومتر» كانت تقترب من الشرق وكانت تحجب «مسطح سرت» جزئياً، كما تظهر غيوم الجليد المائي الرمادية في هذه العاصفة، حيث كان حوض هيلاس مغطى بالكامل بالسحب الغبارية، إذ تظهر ملاحظات EMIRS بوضوح تركيزات عالية من الغبار في عواصف سرت وهيلاس الغبارية، مع ضباب غباري يمتد بعيداً إلى الشرق.

وفي 29 ديسمبر 2021 «مدار المسبار رقم 153»، تظهر قرصاً مضاء بالكامل على المريخ متمركزاً تقريباً في «مسطح سرت»، حيث كانت الفترة منتصف الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وكما هو معتاد في هذا الموسم، كان الغلاف الجوي صافياً نسبياً ولم تظهر سوى سحب رقيقة من الجليد المائي فوق السهول شرقي مسطح سرت، كما هو معتاد أيضاً، بدا حوض اصطدام هيلاس مملوءاً بسحب الغبار السمراء، ما أدى إلى حجب رواسب الجليد السطحي التي تغطي الجزء الجنوبي من الحوض، كذلك تؤكد ملاحظات المقياس الطيفي خلال هذا الوقت وجود سحب غبار كثيفة نسبياً في حوض هيلاس، لكنها تكشف فقط عن كميات منخفضة من الغبار العالق في أماكن أخرى. وتوفر هذه المجموعة من ملاحظات كاميرا الاستكشاف الرقمية والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء أساساً للمقارنة مع المشاهدات اللاحقة للمريخ، التي سيتم الحصول عليها خلال الأسبوعين القادمين.