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مواطنة تخصص وقفاً خيرياً بقيمة 19.5 مليون درهم
مواطنة تخصص وقفاً خيرياً بقيمة 19.5 مليون درهم
8 مارس 2022 12:32

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي إضافة وقف جديد ضمن مشروعاتها الوقفية الخيرية، وهو عبارة عن بناية تجارية أوقفتها مواطنة في إمارة الشارقة.
واستقبلت المؤسسة مواطنة من أصحاب الأيادي البيضاء خصصت عقاراً في منطقة القاسمية بإمارة الشارقة، ليكون وقفاً خيرياً دائماً تحت نظارة المؤسسة بحيث يصرف ريعه على عموم الخير وأعمال البر، ويتكون العقار من بناية تجارية تتألف من أرضي و12 طابقاً متكرراً وتبلغ قيمة الأرض مع البناء 19.5 مليون درهم.
ورحبت المؤسسة بالواقفة الجديدة، وأثنت على لفتتها الإنسانية التي ستسهم في دعم العمل الوقفي الخيري بما يعود بالنفع على قطاعات التعليم والصحة وتمكين الأيتام والمتعثرين وأصحاب الهمم وغيرهم.
من جانبه، قال سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي: إننا في المؤسسة سعداء بهذا الحس الإنساني لدى مواطنات دولة الإمارات، اللواتي حرصن على المشاركة في دعم المصارف الخيرية والإنسانية لدى المؤسسة بما يعود بالفائدة على الفرد والأسرة والمجتمع.
وأضاف المطوع عقب قرار المواطنة بوضع العقار تحت نظارة المؤسسة: باشرت المؤسسة على الفور بإجراءات تسجيل الوقف وإدارته لتعزيز العائد منه وتحقيق الفائدة في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تنمية الدعم المقدم لخدمة المصارف الخيرية التي تساند الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.

الإمارات
مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
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