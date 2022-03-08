بلدية الظفرة تهيب بمستخدمي الطرق توخي الحيطة والحذر

تهيب بلدية منطقة الظفرة بتوخي الحيطه والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، ودعت إلى التواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الواتساب 026788888 في حال وجود تجمع رمال أو سقوط أشجار أو وجود أي طارئ.

كما دعت إلى تجنب التعرض للغبار والعوالق الترابية، وتوخي الحذر واتباع قواعد السلامة أثناء القيادة.

وأوصت بإغلاق البواب والنوافذ لمنع دخول الغبار الى المباني، ومتابعة نشرات الأحوال الجوية من الجهات الرسمية.