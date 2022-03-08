الإمارات تشارك في الدورة "157" لمجلس الجامعة العربية

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة العادية /157/ لمجلس جامعة الدول العربية، التي انطلقت اليوم على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، برئاسة لبنان خلفاً للكويت، وذلك للإعداد والتحضير لأعمال المجلس على مستوى وزراء الخارجية الذي ينعقد غداً الأربعاء.

ومثل الدولة في أعمال الدورة.. سعادة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية. وناقش المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن / 11 / بندا تناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام بين الدورتين 156 - 157، وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر.