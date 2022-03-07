تحت رعاية رئيس الدولة.. أبوظبي تحتضن مؤتمر «نخيل التمر» الاثنين المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تنطلق الاثنين المقبل أعمال المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر، وحفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة عشرة 2022 في قصر الإمارات بأبوظبي، والتي تمتد خلال الفترة من 14 – 16 مارس 2022، وتنظم المؤتمر الأمانة العامة للجائزة بإشراف وزارة شؤون الرئاسة وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب 25 منظمة إقليمية ودولية، وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالرعاية الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» لهذا المؤتمر، وهي الرعاية التي تُعبر أصدق تعبير عن تشجيع سموه الكبير للعلم والعلماء وتقدير سموه لدور البحث العلمي في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة، وكذا عن اهتمام سموه بنخيل التمر الذي يمثل قيمة اقتصادية واجتماعية وتراثية هامة لها موقعها الفريد في مسيرة التنمية بالدولة.

وأشار معاليه إلى الاهتمام الذي يوليه سموه لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التي تعمل منذ تأسيسها عام 2007 على تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في تنمية وتطوير البحث العلمي الخاص بنخيل التمر، وتشجيع العاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي من الباحثين والمزارعين والمنتجين والمصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختصة. مؤكداً أننا نأمل من هذا المؤتمر أن يحقق كافة الأهداف التي انعقد من أجلها، وأن نكون عند حسن ظن صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بما يعود بالنفع على الجميع، وأن يضيف الكثير إلى رصيدنا من المعارف والتقنيات في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على طريق نهضتنا الشاملة، والتي تستهدف دائماً الارتقاء بالوطن وتحقيق التنمية المستدامة. من جهته، أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر يُعَدُّ نموذجاً يُحتذى للنهج الحميد الذي تتبنّاه الجائزة في تنظيم المؤتمرات العلمية على وجه الخصوص، حيث يتناول موضوعاً يهمّ الجميع ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، ولكن في منطقة الخليج وفي العالم العربي بل في العالم أجمع، لما يطرحه من بحوث ودراسات في مختلف جوانب زراعة وصناعة وتجارة النخيل والتمور، ومن ثم فإنه يتّسم بالشمول وعمق النظرة حيث ينطوي على طرح تجارب وخبرات جديدة ومتطورة من كافة أنحاء العالم. ويبلغ عدد المشاركين بالمؤتمر 475 باحثاً وعالماً من 42 دولة، في حين يبلغ عدد البحوث التي سيتم عرضها خلال هذا العام 140 ورقة علمية على شكل محاضرة، بالإضافة إلى 76 ملصقاً علمياً (بوستر).

تنمية وتطوير القطاع

قال عبد الوهاب زايد: إن المؤتمر الدولي لنخيل التمر منذ انطلاقه عام 1998 وخلال سبع دورات متتالية بات يمثل أحد أبرز محطات البحث العلمي في مجال تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على مستوى العالم، فالمؤتمر يحظى بأعلى نسبة حضور أكاديمي ومشاركة علمية للعاملين في هذا القطاع، بالنظر إلى الرصانة المهنية والمصداقية العلمية للمؤتمر على مدى أربع وعشرين سنة، حيث بلغ عدد المشاركين في المؤتمر منذ تأسيسه ولحد الآن 2229 باحثاً وعالماً ينتمون إلى 42 دولة، كما أن انعقاد مؤتمر عالمي في أبوظبي بشكل دوري على هذا النحو رفيع المستوى، إنما هو علامة فارقة لدولة الإمارات على خريطة دعم البحث العلمي المتعلق بنخيل التمر على مستوى العالم.