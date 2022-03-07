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ألف أسرة في لاتفيا تستفيد من مساعدات «الهلال الأحمر» الشتوية
متطوعو «الهلال الأحمر» يوزعون المساعدات الشتوية في لاتفيا (الصور من وام)
8 مارس 2022 02:15

ريغا (وام)

 عززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعداتها الشتوية للمتأثرين من تداعيات البرد وسوء الأحوال المناخية في العديد من الدول حول العالم، وقام وفد من الهيئة زار لاتفيا مؤخراً بتوزيع المساعدات الشتوية التي تضمنت وسائل التدفئة والأغطية والملابس الشتوية والمواد الغذائية ومستلزمات الأطفال، على حوالي 20 ألف أسرة في لاتفيا، بالتنسيق مع سفارة الدولة في العاصمة ريغا. 
وأكد فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر للتنمية والتعاون الدولي، أن هذه المساعدات تأتي ضمن برنامج حملة الشتاء التي تنفذها الهيئة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، للمتأثرين من موجات البرد والأحوال المناخية في الدول التي تعرضت لموجات برد قاسية. وقال إن هيئة الهلال الأحمر كثفت جهودها الإغاثية، خلال الفترة الماضية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تخفيف معاناة المتأثرين من الأحوال المناخية السيئة، وتلبية احتياجاتهم الشتوية وتحسين أوضاعهم الإنسانية، وتواجدت في الدول المعنية بالمبادرة عبر وفودها الميدانية التي استطاعت الوصول للاجئين والنازحين في مختلف المناطق المستهدفة، وقدمت جميع سبل الدعم والمساندة وتوفير احتياجات كل ساحة على حدة. 
وأضاف أن الاستجابة الإنسانية للهيئة تجاه تداعيات سوء الأحوال الجوية على اللاجئين والنازحين كانت قوية وسريعة، حيث بدأت جهود الإغاثة الطارئة والعاجلة مع تفاقم تداعيات البرد والشتاء ما كان له أكبر الأثر في تخفيف حدته على المتأثرين، مشيراً إلى أنه تم تنسيق جهود الإغاثة الميدانية مع الشركاء في تلك الساحات بصورة مكنت الهيئة من أداء دورها، والوصول إلى المتأثرين في مناطقهم، وتوفير مستلزماتهم الضرورية، مشيراً إلى أن جهود الهيئة الإغاثية ستتواصل حتى نهاية فصل الشتاء حسب الخطة التي تم وضعها في هذا الصدد.

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