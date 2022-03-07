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تزويد مركبات «نمر» الدفاعية بحلول اتصالات فضائية
عيسى الشامسي وأبري دو بليسيس عقب الاتفاق في المعرض (من المصدر)
8 مارس 2022 02:15

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع «الياه سات» عن اتفاق ذراعها الحكومي «الياه سات للخدمات الحكومية» «YGS»، مع شركة «نمر»، إحدى شركات مجموعة «إيدج»، الرائدة في إنتاج الآليات العسكرية التي أثبتت كفاءتها ميدانياً، وذلك لتزويد أنظمة المركبات الدفاعية التابعة لشركة «نمر» بحلول الاتصالات أثناء الحركة (COTM) الجاهزة للاستخدام.
وتم الإعلان عن الاتفاقية في معرض الدفاع العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، وتعد امتداداً للشراكة التي صيغت بين الطرفين من خلال توقيع مذكرة تفاهم في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2021) الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي العام الماضي. وأتاحت مذكرة التفاهم لكلا الطرفين تطوير مفهوم عام يظهر كيف يمكن لحلول الاتصالات أثناء الحركة (COTM) من «الياه سات» أن تعمل بكفاءة على الآليات العسكرية التابعة لشركة «نمر». وتستعرض «الياه سات» و«نمر»، خلال معرض الدفاع العالمي إحدى محطات «الياه سات» التي جرى تركيبها على مركبة AJBAN 442A التابعة لشركة «نمر».
ومن خلال الاختبار المسبق لحلول «الياه سات» للاتصالات أثناء الحركة (COTM) ودمجها في العديد من الأنظمة المركّبة والمتصلة على المركبات، نجحت «الياه سات» في أن تضمن لعملائها وبشكل فعال تجنب المخاطر والتكاليف غير الضرورية المرتبطة بتوافق الأنظمة. وعلى ضوء هذه الاتفاقية، تستفيد «الياه سات» من شبكة «نمر» وعلاقاتها الحالية مع حكومة المملكة العربية السعودية، لتوسيع حضورها واستقطاب المزيد من العملاء. وفي المقابل، ستحظى «نمر» بفرصة توسيع سلسلة القيمة الخاصة بها، وتوفير مركبات دفاعية متصلة لقاعدة عملائها من خلال شبكة اتصالات فضائية آمنة - على النطاقين التردديين Ka-band         وL-band.
وقال عيسى الشامسي،  المدير العام لوحدة الياه سات للخدمات الحكومية: «يسعدنا أن نحقق هذا الإنجاز مع شركة «نمر» عقب مذكرة التفاهم التي وقعناها معاً عام 2021. ونحن في شركة «الياه سات» نتفهم احتياجات عملائنا في قطاع الدفاع، ونزودهم بخدمات الاتصالات أثناء الحركة (COTM) المدمجة بالمنصات والجاهزة للتركيب والقائمة على الاتصالات الفضائية. 
وبالتعاون مع شركائنا ومزودي الحلول، نقدم خدمات مُدارة ومتطورة ومتكاملة للاتصالات أثناء الحركة لدعم منصات المركبات البرية والبحرية المعقدة، إضافة لخدمات الصيانة والدعم الفني على مدار الساعة لضمان أعلى مستويات الأداء والموثوقية والأمان. ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى مواصلة دعمنا المستمر لحكومة دولة الإمارات مع توسيع نطاق خدماتنا المتاحة لحكومة المملكة العربية السعودية بشكل فعال من خلال العمل على تلبية احتياجات المملكة لأحدث حلول الاتصال الفضائية».
وقال أبري دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة نمر: « يسعدنا أن نعلن عن اتفاقيتنا مع مشغل خدمات الأقمار الصناعية الرائد في الإمارات لدمج حلولهم الرائدة للاتصالات الفضائية في أحدث منصاتنا».

شركة الياه للاتصالات الفضائية
الياه سات
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