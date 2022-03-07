نهيان بن مبارك: علاقات راسخة بين الإمارات ولوكسمبورج

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره، روبرت لاور سفير دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة. ورحب معاليه - في بداية اللقاء - بالسفير، وهنأه بمناسبة استلام مهام عمله لدى الدولة، وتمنى له التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في الإمارات. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودوقية لوكسمبورغ بما يخدم المصالح المشتركة.. وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: إن الإمارات ودوقية لوكسمبورج ترتبطان بعلاقات راسخة تزداد تطوراً بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من النماء والتقدم والازدهار. وأكد أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وانطلاقاً من مبادئها الراسخة في السلام والتسامح والتضامن الإنساني، حريصة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع دول العالم أجمع، لا سيما دوقية لوكسمبورج الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، أكد الدكتور روبرت لاور حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الإمارات للوصول إلى شراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات والقطاعات. وأشاد سفير دوقية لوكسمبورغ بنجاح الإمارات في استضافة دول العالم في إكسبو 2020 دبي، وتقديم نموذج عالمي استثنائي.