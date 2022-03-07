الإمارات تستضيف اجتماع الجمعية العامة الـ 16 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف المجلس الوطني الاتحادي اجتماع الجمعية العامة السادس عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط الذي سيعقد في دبي، خلال الفترة 9 إلى 10 مارس الجاري، في سابقة هي الأولى التي ينعقد فيها هذا الاجتماع في دولة برلمانها عضو منتسب في البرلمان، وسيتم خلال الاجتماع اعتماد العضوية الدائمة للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط.

وحسب جدول أعمال الجلسة الافتتاحية يلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة ترحيبية، ويفتتح الاجتماع بكلمة لمعالي جينارو ميجليوري رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، كما يلقي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش كلمة، ويلقي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة كلمات مرئية. ويشارك في الاجتماع أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية في برلمان البحر الأبيض المتوسط كل من: مريم ماجد بن ثنية رئيسة المجموعة، وضرار حميد بالهول نائب رئيس المجموعة، وعائشة محمد الملا، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ومن المقرر أن ينعقد اجتماع هيئة مكتب الجمعية الرابع والأربعين بتاريخ 8 مارس 2022م.وتعرض اللجنة الدائمة الثالثة في الاجتماع موضوع حول حوار الحضارات وحقوق الإنسان وحول أنشطتها لعام 2022م، ويشارك ضرار حميد بالهول الفلاسي عضو «الوطني الاتحادي» في تقديم ورقة برلمان البحر الأبيض المتوسط حول «الأطفال والنزاع المسلح». كما تعرض اللجنة مشروع القرار حول «معوقات التعليم في منطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط»، ومشروع القرار بشأن الهجرة «التزام متوسطي قبل مراجعة عام 2022 للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية».كما تعرض اللجنة الدائمة الثانية موضوع التعاون والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لعام 2022، ويشارك في الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، حيث سيتم عرض التقرير ومشروع القرار بشأن «إعادة البناء بشكل أفضل: الانتعاش الاقتصادي والاستجابات السياسية لتأثير «كوفيد-19» في المنطقة الأورومتوسطية والخليجية في عام 2021»، والتقرير ومشروع القرار بشأن «تغير المناخ والتدهور البيئي في حوض البحر الأبيض المتوسط: الحاجة إلى عمل مشترك فوري».