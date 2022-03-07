الشركاء الرئيسيون: «القمة العالمية للحكومات» مرجع عالمي للحكومات والدول

دبي (الاتحاد)

أكد الشركاء الرئيسيون للقمة العالمية للحكومات في دورتها الثامنة، أن القمة أصبحت مرجعاً عالمياً للحكومات والدول، ومنصة تجمع العقول وأصحاب الأفكار الإبداعية وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم في شراكات فاعلة لاستكشاف فرص جديدة وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وصناعة وتصميم مستقبل أفضل للبشرية.

جاء ذلك، خلال أعمال «حوار القمة العالمية للحكومات» الذي عقد أمس في متحف المستقبل بدبي برئاسة معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وبمشاركة واسعة حضورياً وافتراضياً من مسؤولي وممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، والمتحدثين الرسميين باسم الشركاء الرئيسيين للقمة.

أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً مميزاً في التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19، والتعافي السريع من الجائحة، كما تمكنت بفضل تبنيها نموذجاً حكومياً فريداً من إنجاز جميع المشاريع الاستراتيجية، واستضافة أكثر من 190 دولة مشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، وقدمت دورة مميزة وغير مسبوقة في تاريخ معارض إكسبو، مشيراً إلى أن دبي حالياً بمثابة مختبر عالمي كبير، للبحث والتطوير، وتوظيف التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، لخدمة الإنسان، واستدامة نمو الاقتصاد، بهدف تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

بدوره، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أهمية مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الثامنة من القمة العالمية للحكومات التي أصبحت حدثاً مهماً لحكومات العالم التي تسعى إلى الاستفادة من هذه المنصة المعرفية الرائدة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للعالم بأسره لاستشراف وصناعة المستقبل ومناقشة الحلول الفعالة للتحديات التي تواجه البشرية.

من جانبه، قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «نتشرف بدعم ورعاية القمة العالمية للحكومات هذا المشروع الاستراتيجي العالمي الذي يعبّر عن الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات، ونحن نرى فيه فرصة للاطلاع على رؤية الحكومات بشأن دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كمحرّك رئيس للتطور في كل مجالات الحياة في عصرنا الراهن»

وأكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، أنه من خلال تشجيع تبادل الأفكار وفتح قنوات التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، سنتمكن عبر القمة العالمية للحكومات أن نتخذ القرارات التي تسهم في إحداث التغييرات الإيجابية في المجتمعات والاقتصادات العالمية».

وأكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن القمّة العالميّة للحكومات تشكّل منصّة عالميّة بارزة تُسهم في إيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديّات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دورها البارز في تعزيز الحضور العالمي لدولة الإمارات في دعم عمل الحكومات، حيث تجمع القمة نخبة من قادة الحكومات والمنظمات الدوليّة والوزراء وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم، والتي تساهم في عقد شراكات استراتيجية وإطلاق مبادرات نوعيّة وتهيئ لاستشراف معالم المستقبل، بما يحقق التنمية المستدامة لمختلف الشعوب.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «مع احتفالنا باليوبيل الذهبي لتأسيس صندوق أبوظبي للتنمية الذي يتزامن مع قيام الاتحاد، فإننا نتطلع قدماً للاستفادة من التجارب العالمية المبتكرة التي تتبناها القمة، لتحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف دول العالم، لتبقى دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية والتقدم.»

وقال فيصل البناي أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «يسعدنا أن نعقد شراكة مع الدورة الثامنة من القمة العالمية للحكومات، هذه الفعالية الضخمة التي اكتسبت سمعة مرموقة طوال الأعوام السابقة نظراً إلى نجاحها في استقطاب أهم صنّاع القرار من حول العالم للمساهمة في استشراف المستقبل ومناقشة أولويات الحكومات، وبصفتنا مؤسسة رائدة في تمكين الأبحاث والتطوير تتماشى مع رؤية حكومة الإمارات، نلتزم بتعزيز قدرات التكنولوجيا المتطورة في البلاد وترسيخ ريادتها العالمية في هذا المضمار».