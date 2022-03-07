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سلطان القاسمي: هدفنا بناء الأجيال
سلطان القاسمي خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للتعليم (وام)
8 مارس 2022 02:16

الشارقة (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس رئيس وأعضاء مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للتعليم في مبنى الأكاديمية في المدينة الجامعية بالشارقة. 
ورحب سموه في بداية اللقاء بأعضاء مجلس الأمناء الذين تم اختيارهم بناءً على خبراتهم الكبيرة والمهمة في مجال التعليم وإدارة وتطوير المؤسسات والأكاديميات التعليمية، مشيراً سموه إلى الأهداف الكبيرة والسامية لأكاديمية الشارقة للتعليم في تطوير العاملين في القطاع التعليمي تأكيداً على دور التعليم في بناء الأجيال ونشر العلم والمعرفة والقيم والمهارات. 
وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن على المعلم معرفة أساليب وطرق التدريس الصحيحة، والاستمرار في تطوير مهاراته ليتمكن من إيصال المعرفة والعلم النافع إلى الطلبة بصورة صحيحة ومؤثرة، مما يجعل مسؤولية الأكاديمية كبيرة في تطوير المعلمين. 
وأشاد مجلس الأمناء بدعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة المستمرة منذ إنشاء الأكاديمية، الأمر الذي أسهم في تحقيق تقدم كبير وسريع في مستوى الأكاديمية ونجاح برامجها بمشاركة أعداد كبيرة للمعلمين من مختلف دول العالم. كما قدم مجلس الأمناء نبذة عامة حول خطط الأكاديمية في ممارسة اختصاصاتها وتنفيذ برامجها، بالتعاون مع جامعة هلسنكي الفنلندية، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية.

سلطان القاسمي
الشارقة
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