البواردي يترأس وفد الدولة لمعرض الدفاع الدولي في الرياض

الرياض (وام)

ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وفداً من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع لحضور النسخة الأولى من معرض الدفاع الدولي بالرياض، والذي انطلقت فعالياته أمس الأول، وتستمر أربعة أيام بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية.

وقام معالي البواردي بجولة في المعرض زار خلالها الجناحين الإماراتي والسعودي، وتعرّف على أحدث المعروضات من معدات عسكرية وأجهزة، واستمع لشرح من القائمين على الأجنحة ووجّه لهم بالشكر، وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر أن معرض الدفاع الدولي الذي يستقطب كل دول العالم والمتخصصين في قطاع الدفاع والصناعات العسكرية والأمنية يعد حدثاً عالمياً مهماً يضاف لسلسلة المعارض الدولية للدفاع على مستوى العالم، حيث يقوم بالتركيز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الصناعية وأمن المعلومات.

إلى ذلك، التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع - على هامش معرض الدفاع الدولي بالرياض - كلاً على حدة، معالي برابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي، ومعالي كانغ إين هو وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري، وذلك بحضور عدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة. وأشاد معاليه بعلاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وبلدانهم.

وأشاد الضيوف بمعرض الدفاع الدولي ومستوى تنظيمه واستضافته عدداً كبيراً من المتخصصين والقادة العسكريين في ظل التوترات الإقليمية والدولية. وجرى خلال اللقاءات، بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها للبلدان الضيوف، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية، وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، زار معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة معرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى بالعاصمة السعودية «الرياض»، تلبية لدعوة رسمية من أخيه الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودية. واطلع معاليه والوفد المرافق له أثناء زيارته عدداً من أجنحة المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم لا سيما في مجال التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع والأمن والحلول المتكاملة والمبتكرة. كما قام معاليه بزيارة جناح الدولة المشارك في المعرض والذي يستضيف عدداً من الشركات الإماراتية المتخصصة في قطاعات الطيران والتكنولوجيا والأمن والتصنيع، ويأتي ذلك في إطار دعم مسيرة الصناعات العسكرية الإماراتية ووصولها إلى الأسواق الواعدة، وتعزيزاً لوجود المنتجات الوطنية والصناعات المحلية في الأسواق الدولية.

..ويبحث تعزيز التعاون مع مسؤولة أممية

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مكتبه بوزارة الدفاع، أمس، السيدة أنيتا بهاتيا، مساعدة الأمين العام لإدارة الموارد والاستدامة والشراكات، نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بحضور مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة، والوفد المرافق للضيفة. ورحب معاليه، في بداية اللقاء، بالسيدة أنيتا بهاتيا، وأكد حرص قيادتنا الرشيدة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على تعزيز دور المرأة العربية، فسخرت لها كافة الإمكانيات لإثبات قدراتها وتمكينها في شتى المجالات، فالمرأة هي شريكة الرجل في تقدم وبناء المجتمع.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشتركة، وأهمية دعم مشاركة المرأة في عمليات وأنشطة السلام، وتمكينها من العمل السياسي والدبلوماسي والعسكري، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشادت مساعدة الأمين العام بالجهود الحثيثة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في دعم المرأة الإماراتية ونهضتها، كما باركت فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس الأمن الدولي، والجهود المستمرة التي تبذلها، وأكدت أن الإمارات بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة شريك طويل الأمد.