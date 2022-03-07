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محمد الشرقي: التعليم العالي من ركائز نهضة الوطن
محمد الشرقي في صورة تذكارية مع الخريجات (وام)
8 مارس 2022 02:16

الفجيرة (وام)
 
أّكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهميّة التعليم العالي في بناء الوطن ودعم ركائز نهضته، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة تشجيع الشباب على مواصلة التعلم، والتسلح بالمعارف والتخصصات المطلوبة، بما يعزز أهداف التنمية الشاملة بالدولة. 
جاء ذلك، خلال تكريم سموه في مكتبه بالديوان الأميري، لـ 20 طالباً وطالبة من الدفعة الثالثة عشرة من حمَلة شهادة الماجستير في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية. وأشار سموه إلى الأهمية التي توليها حكومة الفجيرة لقطاع التعليم العالي، بما يواكب رؤية الدولة واستراتيجيتها في التخصصات العلمية ومتطلباتها المتجددة، ويدعم مؤشرات الدولة في القوة الناعمة في قطاع التعليم العالي بين دول العالم. وهنّأ سموه الطلبة المكرمين على إنجازهم العلمي، ومثابرتهم في تحصيل الشهادات العليا بنتائج مشرّفة، كما استمع سموه إلى شرحٍ موجزٍ منهم عن تخصصاتهم ومواضيع رسائل الماجستير، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وداعياً إياهم على مواصلة الجهد في سبيل العلم والمعرفة وخدمة الوطن. وتقدّم المكرّمون بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على التكريم، ودعم سموه وتشجيعه الدائمَين لشباب الفجيرة، نحو تحقيق المزيد من النجاحات. حضر التكريم محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمستشار راشد عبيد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، وأعضاء مجلس الأمناء.

محمد الشرقي
الفجيرة
التعليم العالي
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