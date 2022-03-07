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زراعة أجهزة مساعِدة على السمع لمواطنة
الأطباء خلال إجرائهم العملية الجراحية (من المصدر)
8 مارس 2022 02:15

محمد البلوشي (العين)

خضعت مريضة إماراتية تبلغ من العمر 26 عاماً لعملية جراحية لزرع جهاز حديث مساعِد على السمع، وأثمرت العملية الناجحة عن تحسن جذري في جودة حياة المريضة.
وأجرى الدكتور أحمد الشامسي، استشاري طب الأذن وزراعة القوقعة في مستشفى توام، العملية الجراحية للمريضة التي كانت تعاني من فقدان كلي في السمع، إذ يعد استخدام نظام السمع الجديد «أوسيا 2» الأول من نوعه في مستشفى توام والثاني في الشرق الأوسط،.
 وكانت المريضة مزنة محمد الزعابي قد أحيلت إلى المتخصصين في مستشفى توام بعد إصابتها بفقدان كلي لحاسة السمع من جانب واحد، وكانت المريضة التي سجلت درجة ضعيفة جداً لتمييز الكلام قد أوضحت للأطباء أن السماعات الطبية التقليدية لم تساعدها في حالتها، فقرّر الدكتور الشامسي استقبالها في العيادة الخارجية بعيادة الإذن والأنف والحنجرة في مستشفى توام حيث تم تنفيذ العملية.
وحصلت مزنة على نظام السمع الجديد «أوسيا 2» في عملية لم تتجاوز 40 دقيقة، والذي تم تصميمه من شركة «كوكلير ليمتد» ويستخدم التحفيز الكهربائي الضغطي الرقمي لتجاوز المناطق التالفة من نظام السمع الطبيعي وإرسال اهتزازات صوتية مباشرة إلى الأذن الداخلية أو القوقعة. 
وجرى استخدام الكهرباء الضغطية لسنوات عدة في الميكروفونات ومكبرات الصوت المتطورة والمعدات الطبية، لكن للمرة الأولى يتم استخدامها في زراعة الأجهزة المساعدة على السمع، ومن المزايا العديدة لمحوّل الطاقة في النظام السمعي الجديد قدرته على تضخيم الترددات العالية، وهي منطقة الصوت الأكثر أهمية لفهم الكلام.
وقال الدكتور أحمد الشامسي: «بالاستفادة من الخبرات والتطورات الطبية في قسم أمراض الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى توام، أصبحت «صحة» أول مزوّد لخدمات الرعاية الصحية يوفر هذه التكنولوجيا المتقدمة والحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز تجربة المرضى الذين يعانون من حالات سمعية حادة».

ابتكارات طبية
قال الدكتور أحمد الشامسي إن ابتكارات الرعاية الصحية والتطورات الطبية تعد جزءاً لا يتجزأ من عمل الفرق الطبية والفنية في مستشفى توام، معرباً عن الأمل في أن تتمكن «صحة» من خدمة جميع أفراد المجتمع بالاعتماد على التقنيات الجراحية المتقدمة التي تعزز جودة حياة المرضى.من جانبها، قالت مزنة محمد الزعابي: «استخدمت سابقاً الأجهزة المساعدة على السمع، لكن كان من الصعب فهم المحادثات في الأجواء والأماكن الصاخبة. وبعد إحالتي إلى مستشفى توام واستشارة الدكتور الشامسي في قسم أمراض الأنف والأذن والحنجرة، تعرفت على نظام «أوسيا 2» وبدأ التحسن التدريجي في حاسة السمع لدي. وبعد هذا الإجراء الجراحي، أصبحت الآن قادرة على فهم المحادثات بثقة حتى في الأماكن الصاخبة».

 

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