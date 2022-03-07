تشغيل ورشة «تقويم العظام» في «زايد العليا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدء تشغيل ورشة العمل المركزية المتكاملة للأطراف الاصطناعية، وتقويم العظام الأولى من نوعها على مستوى الدولة بمقر مبنى ورش التأهيل المهني التابعة للمؤسسة بمنطقة الباهية في أبوظبي، تخدم سوق الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها تدعم توظيف أصحاب الهمم حسب قدراتهم البدنية، وذلك تنفيذاً لاتفاق التعاون الإستراتيجي الذي وقعته المؤسسة مع شركة أو تي بي باورفيند الألمانية.

وقامت شركة باورفيند الشرق الأوسط وشركة أو تي بي، بتوريد وتركيب أحدث آلة تفريز روبوتية للأطراف الصناعية بالورشة الجديدة في المساحة المتفق عليها، بمركز المؤسسة بمنطقة الباهية لأغراض تنفيذ المشروع المشترك، وتم تركيب آلات ومعدات إنتاج أخرى منها آلة التحكم العددي المحوسب لتصوير النعال وتصميمها إنتاجها، ووفرت الشركة الكادر الفني المدرَّب للقيام بالمهام المتفق عليها للمشروع، وبتدريب وتوظيف عدد ثمانية من أصحاب الهمم.

وتُشغل شركة او تي بي باروفيند الأجهزة والمعدات ومباشرة عمليات تصنيع المنتج طبقاً للسياسات والمواصفات القياسية المعتمدة محلياً ودولياً، وتزود مؤسسة زايد العليا بقائمة شهرية بأعمال الإدارة والتشغيل المنجزة أو المقرّر إنجازها طبقاً لأغراض هذا التعاقد، وتوفير بيئة عمل صحية مثل ضبط مستوى الضجيج والتهوية، وتوفير أدوات السلامة والوقاية وتحديد أماكن الخطورة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية وغيرهم.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن بدء العمل بالورشة خطوة إيجابية لمواكبة التطورات في مجال صناعة تقويم العظام التي تعمل على توفير الوقت والجهد باستخدام أحدث التقنيات في العالم لتحسين حياة أصحاب الهمم والمتضررين من الحوادث والمصابين بشكل عام، كما إنه يدعم جهود المؤسسة نحو إيجاد فرص وظيفية لمنتسبيها من أصحاب الهمم تمكنهم من العمل في مجالات جديدة، حيث تم إلحاق ثمانية من أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة بالعمل في الورشة.