«التداوي التخصصي» يبحث التعاون مع «الصحة الإسرائيلية»

دبي (وام)

استقبلت مستشفى التداوي التخصصي في دبي وفداً طبياً إسرائيلياً برئاسة وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون، ورفع مستوى تبادل الخبرات والمعارف الطبية والمهنية خلال المرحلة المقبلة. وخلال جولة شملت مختلف الأقسام التي يضمها المستشفى، اطلع وزير الصحة الإسرائيلي والوفد المرافق على أحدث أساليب التشخيص والعلاج التي توفرها المستشفى، والأهداف التي تسعى لتحقيقها في سبيل الارتقاء بنوعية الخدمات الطبية التي تقدمها وفق أرقى المعايير العالمية، وفي إطار الخطط التوسعية لمجموعه التداوي الطبية.

ورحّب مروان إبراهيم الحاج ناصر، رئيس مجلس إدارة مجموعة تداوي بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية الانفتاح على أفضل التجارب العالمية في مجالات الخدمات الطبية والرعاية الصحية، للتعرف على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع الجهات الرائدة التي أثبتت كفاءة نوعية في العديد من مجالات التشخيص والعلاج، وهو ما يدعم قدرة المجموعة على الارتقاء بما تقدمه من خدمات، وبما يتماشى مع نهج دولة الإمارات الدائم في التطوير ضمن مختلف المجالات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة تداوي، أن انفتاح مستشفى التداوي التخصصي على التعاون مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة في مناطق مختلفة من العالم، يأتي مواكباً لحرص حكومة دبي على تعزيز إمكانيات المنظومة الصحية بشقيها الحكومي والخاص من أجل ضمان صحة المجتمع، وتمكين جميع أفراده من مواطنين ومقيمين، وكذلك الزوار، من الحصول على أفضل الخدمات الطبية سواء من ناحية التشخيص أو العلاج. وقدم الفريق الطبي القائم على المستشفى شرحاً شمل العيادات المتنوعة التي يضمها، وكذلك ما يدعمها من أحدث التجهيزات الطبية والمختبرات، حيث أعرب الوفد الزائر عن تقديره لما شاهده من مستوى راقٍ للخدمات الطبية التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التخصصات التي يغطيها المستشفى، وتشمل مختلف أفرع الرعاية الطبية.

وتم خلال الزيارة الاتفاق على تأسيس قسم خاص لرعاية مرضى السكري في مستشفى التداوي عن طريق التعاون مع واحدة من أفضل المستشفيات الإسرائيلية المتخصصة في هذا المجال، وفق جدول زمني محدد، وذلك من أجل تقديم خدمات علاجية متطورة لمرضى السكري، والذي يعد من أكثر الأمراض انتشاراً في المنطقة والعالم.