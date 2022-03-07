علاج طفلة من حالة نادرة ومعقدة لنقص سكر الدم

أبوظبي (الاتحاد)

نجح فريق طبي متعدد التخصصات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، في علاج حالة خطيرة للغاية ونادرة لهبوط سكر الدم المترافق مع فرط الأنسولين الخلقي المعقد لدى طفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر من أرخبيل سقطرى في اليمن، بعد تحويلها إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية قادمة من منشأة صحية أخرى.

وقال الدكتور جمال أحمد، رئيس وحدة العناية المركزة للأطفال في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «وصلت الطفلة المريضة إلينا، وبعد بضعة أيام أصيبت بتشنجات مرتبطة بهبوط سكر الدم المقاوم للعلاج، وهو التشخيص الذي أكدته الفحوصات المخبرية. وبعد سيطرتنا على التشنجات من دون تأثير ملحوظ على المخ وفقاً لتقرير تخطيط كهربائية الدماغ والتصوير بالرنين المغناطيسي، تم تشخيص إصابة الطفلة بحالة نادرة، وهي هبوط في سكر الدم الناجم عن فرط الأنسولين الخلقي. ولذا، تم تشكيل فريق متعدد التخصصات لمناقشة وإدارة حالة المريضة ورعايتها لضمان تحقيق أفضل النتائج على المدى البعيد».

ويعدّ فرط الأنسولين الخلقي السبب الأكثر خطورة لهبوط السكر في الدم المستمر عند الأطفال وحديثي الولادة، وفي حال استمرار نقص السكر في الدم لفترة طويلة، قد يتسبب هذا في تلف المخ، ولكن ذلك أمر يمكن تجنبه، حيث يحتاج الأطفال المصابون بفرط الأنسولين عادة إلى ما يعادل 5 أضعاف كمية الجلوكوز التي يحتاجها الأطفال بصورة نموذجية. وغالباً ما يصاب نحو 60% من الأطفال الذين يعانون من فرط الأنسولين بهبوط سكر الدم خلال الشهر الأول من العمر، في حين أن 40% قد يصابون بهبوط سكر الدم قبل بلوغهم العام الأول من العمر.

وأضاف الدكتور جمال أحمد: «بعد تأكيد التشخيص لحالة الطفلة، قمنا باستخدام نهج علاجي غير مألوف وموصى به في مثل هذه الحالات لعلاج هبوط سكر الدم المقاوم للعلاج، واستمر مستوى سكر الدم لدى الطفلة بالتقلب لبضعة أيام حتى وصل إلى حالة الاستقرار مع مواصلة العلاج، ومع نهاية الدورة العلاجية، لم نلاحظ حدوث نوبة جديدة من نوبات هبوط سكر الدم».

نموذج الرعاية

مع إدراك الأطباء للتحديات المصاحبة لعلاج طفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر وتعاني من هبوط سكر الدم المقاوم للعلاج بأدوية غير شائعة، وقد يصعب الحصول عليها في البلد الأصلي للطفلة، كان عليهم التأكد من قدرة والدي الطفلة على إدارة حالتها عند عودتهما إلى وطنهما، وتدريبهما على مراقبة نسبة السكر في الدم منزلياً، مع تزويدهم بجهاز لقياس نسبة السكر في الدم.

وقال جمال أحمد تصريحه: «نجاحنا في علاج هذه الحالة هو مثال على نجاح النهج المتبع في ممارساتنا لنموذج الرعاية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وذلك من خلال التعاون بين فريق طبي متعدد التخصصات، واستشارة الخبرات الدولية، بمشاركة والدي الطفلة خطوة بخطوة في جميع مراحل العلاج، واللذين أعربا عن تقديرهما العميق للرعاية الحانية التي تلقتها طفلتهما، كما عبر المستشفى الذي أحال الطفلة إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن تقديره للإدارة الناجحة لحالة الطفلة باعتماد أفضل نهج ممكن ومعالجة هذه الحالة النادرة بأسلوب مبتكر».