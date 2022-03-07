أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «خدمات بنك الدم أبوظبي»، التي تديرها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحّة» تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي، افتتاح موقع جديد للتبرّع بالدم في العين مول.

ويفتح الموقع الجديد للتبرّع للدم أبوابه أمام المواطنين والمقيمين في منطقة العين يوم الجمعة من كلّ أسبوع، من الساعة 5 بعد الظهر حتى الساعة 10 مساءً، ويشرف على إدارته فريق طبي متخصّص يضمّ طبيب صحّة عامة وفني مختبرات وطاقم تمريض ومساعداً فنياً، ويمكنه استقبال 50 متبرّعاً.

وقال الدكتور مروان علي الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في مجموعة «صحّة»: «تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّ 90% من الأفراد الذين يستطيعون التبرّع بالدم لا يقومون بذلك حالياً، علماً بأنّ وحدة دم كاملة قد تسهم عند الحاجة في إنقاذ حياة ثلاثة أفراد تقريباً».