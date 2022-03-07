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166 مواطناً ومواطنة يتنافسون في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات
مواطنة خلال مشاركتها في المسابقة (من المصدر)
8 مارس 2022 02:15

 أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، دشن الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أمس، بنجاح تام، منافسات الدورة الثالثة عشرة من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات2022»، التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لمدة ثلاثة أيام، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة 166 مواطناً ومواطنة يتنافسون في 24 تخصصاً هندسياً وتكنولوجياً هاماً، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والمهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، ونخبة من كبار المسؤولين، حيث تفقد الدكتور مبارك الشامسي، والمسؤولون أجنحة مهارات المسابقة بكافة تخصصاتها الهندسية والتكنولوجية والصناعية، وتعرفوا على آليات سيرها، ومجالاتها التنافسية، وطرق التحكم فيها، كما أعرب المسؤولون عن فخرهم بهذه الكوكبة من شباب الإمارات الذين يمثلون نخبة من المؤسسات الوطنية والتعليمية المتميزة والمتخصصة بالدولة.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي «إن الدورة الـ13من المسابقة تكتسب آفاقاً دولية وأجواءً عالمية جديدة حيث ينظم «أبوظبي التقني» على هامشها، لأول مرة، المنافسة الدولية الودية للمهارات، بمشاركة متسابقين من 11 دولة منها ألمانيا وفرنسا، والمملكة المتحدة، والنمسا، والسعودية، يتنافسون مع نخبة متميزة من شباب وفتيات الوطن، في مهارات هندسية وتكنولوجية، بما يساهم في الارتقاء بقدراتهم الإبداعية والابتكارية، ويمكنهم من التنافسية الدولية خاصة خلال المسابقة العالمية للمهارات التي ستقام في الصين بمدينة شنغهاي أكتوبر المقبل 2022، وهو الأمر الذي يحقق توجيهات القيادة الرشيدة لتمكين المواطنين من المسارات المتقدمة لوظائف المستقبل، حيث تختفي آلاف الوظائف الحالية في ظل الثروة الصناعية التي يعيشها العالم بشكل متسارع».

3 أيام من القوة والحماس
قال المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات: «إن الافتتاح الرسمي للمسابقة غداً، بإذن الله، حيث تتواصل المنافسات الوطنية والدولية بكل قوة وحماسة لمدة 3 أيام، داعياً الجميع إلى الحضور إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لمتابعة المنافسات الحية من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، تحت رقابة ومتابعة دقيقة من لجنة التحكيم التي تتضمن نخبة متميزة من المتخصصين في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، حيث يشترط لزيارة المسابقة إجراء فحص PCR سلبي مدته 14 يوماً للمطعمين، و4 أيام لغير المطعمين، لافتاً إلى أن «مهارات الإمارات» تأسست عام 2006، لتكون المؤسسة المتخصصة في رعاية المواهب الوطنية المتميزة في المجالات التقنية والمهنية، إضافة إلى قيامها بتمكين الشباب من المسارات الوظيفية والمهنية المطلوبة في سوق العمل والتي تتوافق مع الاقتصاد المعرفي، ومتطلبات الذكاء الاصطناعي اللازم لتلبية متطلبات المشروعات الصناعية العملاقة التي تنفذها الدولة في حاضرها ومستقبلها القريب والبعيد.

 

فاطمة بنت مبارك
مؤسسة التنمية الأسرية
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
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