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«قمَّة المعرفة» تنطلق 14 مارس
«قمَّة المعرفة» تنطلق 14 مارس
8 مارس 2022 02:15

دبي ( الاتحاد)

تنطلق «قمَّة المعرفة» في دورتها السابعة حضورياً في مقر إكسبو 2020 دبي يومي 14-15 مارس الجاري، وعبر جلسات افتراضية من 16 إلى 18 من ذات الشهر. وتحظى القمَّة بدعم واسع من مؤسَّسات القطاع الحكومي والخاص بالدولة، للمساهمة في بناء مجتمعات المعرفة، وتعزيز دور مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إقليمياً وعالمياً، باعتبار المعرفة هدفاً رئيساً وخطة عمل لبناء حلول أسرع وأدق للتحديات، وتوفير خريطة طريق واضحة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وثمّن جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، الرعاية التي تلقّتها قمَّة المعرفة 2022، قائلاً: تعود قمَّة المعرفة من جديد بعد عامين من التوقُّف بفعل تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19، لتمنح العالم فرصة جديدة لنقاشات بنّاءة تهدف إلى حماية البشرية من التحديات المتعاقبة. وقد لاقت القمَّة ترحيباً واسعاً من شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الحدث المعرفي الذي يكتسب أهمية خاصة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

قمة المعرفة
إكسبو
إكسبو 2020 دبي
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