«تريندز» و«الخدمات الإنسانية» يتعاونان في المجالات البحثية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» مذكرة تفاهم وتعاون مع «المدينة العالمية للخدمات الإنسانية» - دبي، بهدف تعزيز التفاعل والشراكة في المجالات البحثية واستطلاعات الرأي، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الطرفين في دعم وإجراء بحوث أصيلة تستند إلى الأدلة والوقائع العلمية، وتوظيفها لتعزيز الوعي المجتمعي، ودعمِ صنّاع القرار وواضعي السياسات.

ووقّع المذكرة من جانب «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب «الخدمات الإنسانية» جوسيببي سابا، المدير التنفيذي للمدينة، وذلك في مقر المدينة العالمية في دبي.

استراتيجية عالمية

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أن «تريندز» و«الخدمات الإنسانية» يسعيان إلى تنظيم أنشطة بحثية مشتركة مثل المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل، ما يدعم التعاون البحثي ويعزز تبادل الأفكار ووجهات النظر حول القضايا التي يُعنى بها الطرفان في بحوثهما ودراساتهما.