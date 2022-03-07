«أبوظبي الحكومية» وجامعة نيويورك تطلقان «مدخل إلى السياسة العامة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية عن إطلاقها لبرنامج جديد للتعليم التنفيذي بعنوان «مدخل إلى السياسة العامة»، وذلك بالتعاون مع المكتب التمثيلي لبرنامج التعليم التنفيذي في جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة نيويورك واجنر.

ويهدف البرنامج إلى تزويد موظفي حكومة أبوظبي بالمعلومات اللازمة لتطوير مهاراتهم التحليلية والتقنية، وتعريف المشاركين بمفاهيم وضع وتنفيذ وتقييم السياسات التي تتناول أبرز القضايا المحلية والعالمية الراهنة. ويكرّس البرنامج مجموعة من النظريات وأطر العمل ومشاريع التعليم لدعم عملية تطوير السياسات وتنفيذها وتقييمها لدى المشاركين، ويمتدّ لمدة خمسة أشهر سيتمكن خلالها المشاركون من اكتساب الأدوات الضرورية لتحفيز مهارات التفكير التحليلي وتحليل السياسات، واتخاذ القرار، والخبرة المالية، والتعاون. وقالت سمية الحوسني عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: «يسرنا أن نتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي لمواصلة الوفاء بالتزاماتنا في تطوير مهارات موظفي حكومة أبوظبي المهنية وفق أساليب متميزة. ونسعى من خلال البرنامج الجديد إلى تمكين المشاركين من التواصل بشكل مباشر مع نخبة من أهم الخبراء والمختصين في هذا القطاع، من أجل إبراز أهمية مواصلة التعليم والتطور على جميع الأصعدة، وذلك في إطار مساعينا الرامية لدعم أهداف رؤية أبوظبي وتعزيز تنافسيتها على الخارطة العالمية». وأضافت: «يشكل البرنامج فرصة استثنائية لاكتساب المهارات القيادية وإحداث تغييرات مهمة لتعزيز ثقة المشاركين في اتخاذ القرارات». من جهته، وقال أرلي بيترز، عميد جامعة نيويورك أبوظبي: «يُعد برنامج مكتب التعليم التنفيذي للسياسة العامة بالشراكة مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، دليلاً على الجهود المستمرة والمبذولة في نشر التوعية التعليمية في جامعة نيويورك أبوظبي لتعزيز إيجاد الفرص داخل مجتمع الإمارات».