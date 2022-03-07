ماجستير إدارة الأعمال بتقنية الواقع الافتراضي في «إنسياد»

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت «إنسياد أبوظبي» أمس، أنها ستطبق الواقع الافتراضي لدعم تجربة التعليم للمنتسبين إلى برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي العالمي بالكلية.

وطرحت درساً تعليمياً شاملاً «مهمة إلى المريخ» بشكل موجز، لعرض التقنية الجديدة وتسليط الضوء على كيفية إعادة تعريف مفهوم الإدارة والتعلم التنفيذي في إنسياد. في هذه التجربة، غامر المشاركون بالخروج إلى كوكب المريخ باستخدام سماعات الواقع الافتراضي، وانتقلوا بين تفاصيل الرحلة المثيرة والفصل الدراسي، حيث قاموا بتحليل الأحداث المختلفة ومناقشتها. وقد منحت هذه الجلسة التفاعلية العملية للمشاركين تجربة تعليمية متعمقة حول اتخاذ القرار بفعالية في المواقف المعقدة والغامضة.