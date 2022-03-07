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الإمارات
«الإمارات للإبداع» بيئة جذابة للمبدعين
«الإمارات للإبداع» بيئة جذابة للمبدعين
8 مارس 2022 02:15

الشارقة (وام)

قال الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس جمعية الإمارات للإبداع: إن الجمعية ومنذ انطلاقتها في عام 2017، ركزت على تهيئة بيئة خصبة وجذابة للمبدعين في الدولة صغاراً كانوا أو شباباً، وهما الفئة المستهدفة بحيث يتم رعاية إبداعاتهم وتطويرها وجعلهم أفراداً متميزين. 
 أوضح، أن الجمعية ومن ضمن أعمالها عقدت الكثير من الدورات والورش التدريبية للمنتسبين إليها لتنمية جانب الإبداع لديهم.. لافتاً إلى أن عدد أعضاء الجمعية يتراوح ما بين 250 إلى 300 عضو من فئة الشباب، وعلينا رعايتهم باعتبارهم مستقبل الدولة، وكذلك التركيز على الأطفال المبدعين. وأشار إلى أن جائحة كورونا خلفت بعض الجوانب الإبداعية والإيجابية ومنها تغيير أنظمة التعليم، فعملت على تسريع خطى الانتقال إلى التعليم الإلكتروني وتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية ورقمية.

جمعية الإمارات للإبداع
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