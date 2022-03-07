الإمارات بيئة داعمة للشركات الوطنية في قطاع الفضاء

آمنة الكتبي (دبي)

شهدت الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية قفزة نوعية في أعداد الشركات والمشاريع الناشئة الوطنية والمحلية في قطاع الفضاء والصناعات والتقنيات والأبحاث المرتبطة به، وأصبحت الإمارات بيئة حيوية داعمة لرواد الأعمال في هذا القطاع وحاضنة نمو نوعي للعديد من الأفكار المبتكرة لتأسيس شركات محلية ناشئة في قطاع الفضاء الواعد.بدورها، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن إطلاق أول منطقة فضاء اقتصادية في مدينة مصدر وستوفر بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة مواتية لتشجيع تطوير صناعة الفضاء الوطنية.وترافق المشروع الفضائي الإماراتي الأحدث للسفر بين الكواكب، مع إعلان الدولة ذات القطاع الفضائي الأسرع نمواً في المنطقة عن سلسلة مبادرات خاصة بتمكين رواد الأعمال المحليين والشركات الوطنية والناشئة في قطاع الفضاء على أرض الدولة.

أحمد الدرعي

وقال المهندس أحمد الدرعي مدير مشروع مناطق الفضاء الاقتصادية في وكالة الإمارات للفضاء: يحظى برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية بإقبال واهتمام كبير من شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بمختلف أحجامها في الدولة ومن مختلف أنحاء العالم، وتم بالفعل استلام طلبات عديدة لأهم مبادرات البرنامج، حيث كان النصيب الأكبر لمبادرة مساحات العمل التي شكلت 80%، مبادرة برامج حضانات ومسرعات الأعمال التي شكلت 75%، ومبادرة فرص الإعلان والترويج التي شكلت 70% من العدد الإجمالي.

وأضاف: ستكون منطقة الفضاء الاقتصادية في أبوظبي في المنطقة الحرة في مدينة مصدر، والتي تم تخصيص حزمة اقتصادية خاص بالمنطقة بأسعار تنافسية من قبل مصدر. يتم العمل حالياً على افتتاح مناطق فضاء اقتصادية في مختلف مناطق الدولة خلال المرحلة القادمة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإستراتيجيين في مدينة دبي.

وحول وجود خطة لتوجيه الشركات الناشئة حول احتياجات ومتطلبات القطاع الفضائي قال الدرعي: وكالة الإمارات للفضاء تستضيف عدداً من الشركات الناشئة في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية الخاصة بالفضاء مثل المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية ومعرض دبي للطيران، التي تقوم برسم صورة واضحة عن أبرز الاحتياجات والمتطلبات والمستجدات المتغيرة في مجال الفضاء، كما يتم من خلال برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية تقديم الدعم للشركات الناشئة وغيرها من الشركات العاملة في القطاع الخاص، عبر عدد من الحزم الاقتصادية التحفيزية والشاملة، على برامج التوعية والترويج والإرشاد لتمكينهم من النمو بنجاح في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وأضاف: يستهدف برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية إطلاق منظومة أعمال متكاملة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات المرتبطة بقطاع الفضاء، وعلى سبيل المثال، سيتم من خلال أول منطقة فضاء اقتصادية في الدولة والتي تحتضنها مدينة مصدر في أبوظبي تقديم حزمة خاصة بالبرنامج ذات أسعار تنافسية لشركات برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، كما سيتم من خلال البرنامج توفير فرص الترويج لهذه الشركات عن طريق مشاركتها في مختلف المحافل والمؤتمرات الفضائية المحلية والعالمية المرموقة.



وتابع: كما سيكون متاحاً للشركات المتواجدة في مناطق الفضاء الاقتصادية العمل في كل الأنشطة المتعلقة بالقطاع الفضائي المرخصة في الدولة من جانب وكالة الإمارات للفضاء، ويحتوي برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية التابع لوكالة الإمارات للفضاء على أربع ركائز رئيسية هي مجموعة مسرعات اقتصاد الفضاء، والمختبرات الفضائية، والخدمات الحكومية الفضائية، ومساحات العمل.

وقال مدير مشروع مناطق الفضاء الاقتصادية: تعد مجموعة مسرعات اقتصاد الفضاء منظومة لتعزيز التنسيق بين مختلف كيانات القطاعين الحكومي والخاص والشركات الناشئة لضمان التوافق مع المبادرات الاستراتيجية وتسهيلها، وستنتج حلولاً للتغلب على التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفضائية، وتشجيع المشاركة في الفعاليات الوطنية والعالمية.

وأضاف: توفر مختبرات الفضاء للشركات الناشئة في مناطق الفضاء الاقتصادية إمكانية الوصول إلى مختبرات الفضاء ومراكز البحوث والمرافق ذات المستوى العالمي للاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتوفر الوصول إلى خدمات التكنولوجيا والاستشارات والإرشاد والدعم، وتعد الخدمات الحكومية الفضائية منصة إلكترونية متخصصة ضمن الموقع الإلكتروني لوكالة الإمارات للفضاء لتقديم الخدمات، بما في ذلك الترخيص والإرشاد وفرص حضانة الأعمال، وتوفر مساحات العمل خدمات بأسعار تنافسية في المناطق الحرة الرائدة للأعمال والابتكار في دولة الإمارات، وسيستفيدون من البنية التحتية ذات المستوى العالمي والمساحات المكتبية لضمان أن تبدأ الشركات في العمل.

راشد بوملحة

التكنولوجيا المتقدمة

أكد المهندس راشد بو ملحة، تنفيذي في برنامج «المريخ 2117»، أن مركز محمد بن راشد للفضاء أطلق مبادرة «مشاريع الفضاء» لتكون بمثابة منصة انطلاق رائدة للشركات الناشئة في قطاع الفضاء في المنطقة ومختلف أنحاء العالم، والتي شهدت تسجيل 40 شركة في المبادرة التي ستمكن الشركات الناشئة في القطاع من إقامة شراكات طويلة الأمد وتعاون ممتد مع مركز محمد بن راشد للفضاء، تسمح لها بالحصول على الدعم اللازم لنموها المستدام مستقبلاً، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والمختبرات التي يمتلكها مركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى تسهيل التواصل مع هيئات ومؤسسات من جميع أنحاء العالم، بهدف تحقيق النمو والاستدامة لمشروعاتها.

وأضاف: وتستهدف المبادرة الجديدة كافة أنواع الشركات التي يقع مقرها في دولة الإمارات، بداية من الشركات صغيرة الحجم، لكنها ذات أفكار طموحة، وصولاً إلى الشركات الكبرى التي ترغب بتوسيع انتشارها ونطاق أعمالها، انطلاقاً من دولة الإمارات التي تمتلك قطاعاً فضائياً نشطاً ورائداً، ويسعى مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال المبادرة إلى بناء شراكات قوية في مجالات المنتجات الأولية في قطاع الفضاء، والتي تشمل أنظمة الاتصالات وتخزين ومعالجة البيانات وإنترنت الأشياء والمنتجات النهائية التي تشمل تصنيع وإطلاق الأقمار الاصطناعية والروبوتات والمعدات والبرمجيات المتعلقة بقطاع الفضاء، وذلك إضافة إلى منتجات أخرى متعددة. وبين أن أبرز الشراكات مع الحضانات والمسرعات التي تم عقدها لإنجاح المنصة، هي مشاركة Future Stars وISE وفي مشاريع لمؤسسات قطاع الفضاء العالمي مثل «ناسا»، لافتاً إلى أن هدفنا الرئيس إنشاء منظومة بيئية مزدهرة لتكنولوجيا الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إنشاء نموذج شراكة مبتكر وتكافلي بين القطاعين العام والخاص لقطاع الفضاء في الدولة. ونتطلع أيضاً إلى تحسين الكفاءة وفعالية النفقات لمشاريع مركز محمد بن راشد للفضاء، وتوفير فرص عمل، وتعزيز رؤية الإمارات للتحول إلى اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. لذلك شاركنا في Future Stars وفي ISE وفي مشاريع لمؤسسات قطاع الفضاء العالمي مثل«ناسا».

وأضاف: لدينا موقع وقاعدة بيانات خاصة بقطاع الفضاء، ونعمل على تطويرها بشكل دائم وزيادة عدد الشركات المشاركة، موضحاً أن الهدف هو جمع أكبر عدد من الشركات في مجال الفضاء والتعرف عليهم والتواصل معهم ودعمهم، وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأهمية التركيز على مجالات الابتكار والبحث والعلوم والتكنولوجيا بهدف بناء أسس قوية لاقتصاد مستدام وقائم على المعرفة، وفي ذات الوقت يكون اقتصاداً تنافسياً على مستوى عالمي، وهو الهدف الذي تسعى مبادرة «مشاريع الفضاء» لتحقيقه من خلال تعزيز بيئة الابتكار في دولة الإمارات والمنطقة، من خلال إنشاء سوق جديدة للشركات ذات الصلة بقطاع الفضاء.

حزمة من الفرص

تتوفر حزمة متنوعة من الفرص للشركات الوطنية والمحلية الناشئة في قطاع الفضاء والصناعات والتقنيات المرتبطة به في دولة الإمارات التي تمتلك حالياً أكثر من 17 قمراً اصطناعياً مدارية 7 مركبات فضائية أخرى قيد التطوير، وفيها أكثر من 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية تعمل داخل الدولة من شركات عالمية وناشئة.

كما تستفيد المشاريع الناشئة في قطاع الفضاء في الإمارات من وجود 5 مراكز بحثية وبرامج جامعية في العلوم الفضائية لتخريج الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع نحو المزيد من التطور، ويمكن للشركات الناشئة في الدولة الاستفادة من قاعدة المواهب والكفاءات التخصصية المتنامية في قطاع الفضاء الإماراتي الذي يقدر عدد العاملين فيه حالياً بأكثر من 3100 شخص بين مهندسين وعلماء وباحثين وتقنيين وخبراء ومتخصصين.

وتمتلك الإمارات خطة لتعزيز الاستثمار الفضائي وتمكين القطاع الخاص والشركات الناشئة لما فيه تحفيز ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الفضائي، من خلال جذب وتعزيز الاستثمار في المجالات ذات الصلة لبناء قطاع فضائي إمارتي قوي ومستدام يسهم في تنويع الاقتصاد ونموه.