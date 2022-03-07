زراعة 2000 شجرة قرم بمنطقة الباهية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جمعية أصدقاء البيئة، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل مركز الشهامة حملة واسعة لزراعة حوالي 2000 شجرة قرم بمنطقة الباهية بمناسبة أسبوع التشجير والتنظيف الميدانية تحت شعار«العمل من أجل المناخ» بمشاركة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان وحميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الشهامة، ومبارك سالم العامري المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة المجتمعية بدائرة تنمية المجتمع، والقس أبونا بشواي فخري من كاتدرائية الأنبا أنطونيوس أبوظبي، وفاطمة إبراهيم المازمي مدير إدارة الاتصال الحكومي من وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة وممثلين عن مركز أبوظبي لإدارة تدوير النفايات «تدوير» والشرطة المجتمعية «كلنا شرطة»، ومجموعة موانئ أبوظبي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومجموعة مستشفيات ميديكلينيك ومفوضية كشافة أبوظبي، وعدد من طلاب الكشافة من مدارس أبوظبي والفرق التطوعية. وقال الشيخ د. سالم بن ركاض خلال الحملة إن الاحتفال بأسبوع التشجير جزء مهم وأساسي من ثقافة المجتمع الإماراتي والتراث الوطني ويشكل صورة مشرقة لمدن الإمارات ويساهم في تعزيز جودة الحياة، مؤكداً أن هذه المبادرة من جمعية أصدقاء البيئة تحظى باهتمام ودعم كبيرين لتوسيع رقعة انتشار المساحات الخضراء والأشجار في كل المدن ضواحيها.

وأوضح حميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الشهامة بأن هذه الحملة بالتعاون بين جمعية أصدقاء البيئة وعدد من الجهات تأتي تزامنا مع احتفالات الدولة بأسبوع التشجير الـ 42، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وأهمية نشر الرقعة الخضراء والمحافظة عليها.