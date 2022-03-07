«تدوير» تحقق إنجازات نوعية في 2021

أبوظبي (الاتحاد)

حقق مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» إنجازات نوعية خلال عام 2021، ساهم من خلالها في الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة التي يقدمها للمجتمع، بما ينسجم مع رؤيته الرامية إلى تطوير نظام مستدام لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة في إمارة أبوظبي.

وشملت الإنجازات التي حققها مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) مختلف المجالات المرتبطة بإدارة النفايات، بما فيها محطات نقل ومعالجة النفايات، وخفض الآفات الناقلة للأمراض، والجانب التوعوي، وتوقيع الاتفاقيات، والتحول الرقمي، وتعزيز سبل مراقبة قطاع النفايات، وإدارة الصحة والسلامة المهنية، واستمرارية الأعمال.

وقال معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «نفخر بالإنجازات الواعدة التي حققها المركز خلال العام الماضي 2021 والتي تعكس التزامه بتحقيق الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق مجتمع واعٍ يسهم في تقليل إنتاج النفايات وتحويلها إلى رافد اقتصادي لإمارة أبوظبي، مع مراعاة أعلى المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك، وإطلاق المبادرات والمشاريع التي تحقق الاستثمار الأفضل للأصول والموارد المالية والبشرية والتقنية، وصولاً إلى الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة».

وأكد الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): أن الإنجازات والقفزات النوعية التي حققها المركز خلال العام الماضي، هي حصاد العمل الدؤوب والالتزام بتقديم خدمات متميزة من أجل ضمان الارتقاء بقطاعات العمل المختلفة، وبما يحقق مساعي «تدوير» الرامية إلى بناء أنظمة متكاملة لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة وتقديم خدمات قيمة للمتعاملين والمجتمع، ويواصل المركز جهوده خلال العام الجاري لاستكشاف المزيد من الحلول المبتكرة في مجال إدارة النفايات وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، وذلك بما ينسجم مع التزامه بدوره كمساهم فاعل في خلق بيئة آمنة وصحية ومستدامة لمجتمع إمارة أبوظبي وبما يسهم في تمكين التنمية المستدامة في الإمارة.

شهد العام الماضي، بدء التشغيل التجاري لثلاث محطات لنقل ومعالجة النفايات الطبية والخطرة في أبوظبي، ومحطة معالجة الحيوانات النافقة في مدينتي أبوظبي والظفرة، وذلك وفق أعلى المعايير العالمية والمحلية والتي تلبي تطلعات الإمارة نحو ضمان التخلص الآمن والسليم من جميع أنواع النفايات.

ونجح المركز خلال عام 2021 بمعالجة نحو 108 آلاف طن من النفايات الطبية والخطرة، ومعالجة نحو 8 آلاف طن من الحيوانات النافقة في الإمارة. وتماشياً مع رؤية الإمارة لتحقيق الأهداف البيئية المتعلقة بالإدارة السليمة للنفايات وإعادة تدويرها، نجح المركز بإنتاج 2.7 مليون طن من الحصى المعاد تدويره من مخلفات الهدم والبناء، وإنتاج نحو 37 ألف طن من السماد العضوي من المخلفات الزراعية والحيوانية.

آفات الصحة العامة

انخفضت الآفات الناقلة للأمراض بنسبة 56% خلال عام 2021، وذلك في إطار الجهود التي قام بها المركز لتوسعة أنشطته لمكافحة الآفات؛ إذ قام بزيادة عدد مصائد البعوض الذكية بنحو 200 مصيدة ليصل إلى 640 مصيدة موزعة في إمارة أبوظبي، فيما بلغ إجمالي عدد طلبات مكافحة آفات الصحة العامة التي جرى التعامل معها نحو 103 آلاف و922 طلباً شملت خدمات مكافحة الآفات الناقلة للأمراض، والآفات المزعجة، والآفات الخطرة، والحيوانات السائبة، وقدرت الزيادة في أعداد الطلبات بنحو 25 ألف طلب.