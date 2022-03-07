تطوير أول محطة في المنطقة لتحويل النفايات إلى هيدروجين

دبي (الاتحاد)

وقعت «بيئة للطاقة»، إحدى شركات مجموعة بيئة ومجموعة «تشينوك ساينسيز» البريطانية، اتفاقية لبدء أعمال تطوير أول محطة من نوعها بالمنطقة لتحويل النفايات إلى هيدروجين، وإنتاج غاز الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة والكربون المنشط عالي الجودة.

وُقع اتفاق الشراكة في جناح المملكة المتحدة بمعرض إكسبو 2020 دبي بحضور سيمون بيني، المفوض التجاري للمملكة المتحدة بالشرق الأوسط والقنصل العام للمملكة المتحدة في دبي، إضافة لعدد من كبار المسؤولين من دولة الإمارات والمملكة المتحدة. وتعكس تلك الخطة التزام مجموعة بيئة الراسخ إزاء دعم المدن لتكون خالية من النفايات بالاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، عبر معالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، والإسهام في ذات الوقت بدعم مفاهيم التنقل المستدام. وستخضع نفايات الأخشاب والبلاستيك غير القابلة لإعادة التدوير للمعالجة باستخدام تقنية «روديكس» من تشينوك ساينسيز، والتي ترتكز على عمليات تحويل الغازات والتحلل الحراري، وذلك لإنتاج ما يصل إلى 18.000 كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر يومياً مع اكتمال الطاقة التشغيلية للمحطة.