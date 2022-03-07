10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
اختتام «أسبوع التشجير42» في دبا الفجيرة
اختتام «أسبوع التشجير42» في دبا الفجيرة
8 مارس 2022 02:15

الفجيرة (الاتحاد)

احتفلت بلدية دبا الفجيرة بفعاليات أسبوع التشجير «42» تحت شعار «معاً فلنزرع الإمارات»، والذي استمر على مدى أسبوع كامل، في الفترة من 1 إلى 7 مارس الجاري، وذلك في إطار حرصها على دعم كافة الفعاليات الوطنية التي تسهم في ازدياد الرقعة الخضراء بمجموعة من الفعاليات، حيث انطلقت فعالياته بغرس شتلات في مبنى إسعاد المتعاملين في البلدية، بحضور المهندس حسن اليماحي مدير عام البلدية، وعدد من موظفي البلدية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وارتداء الكمام. ومن جهته، أوضح المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، أن فعاليات أسبوع التشجير تشمل مبادرات بيئية ومجتمعية متنوعة تضمنت توزيع الشتلات الزراعية على الدوائر والمؤسسات الحكومية.

بلدية دبا الفجيرة
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©