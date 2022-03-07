اختتام «أسبوع التشجير42» في دبا الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

احتفلت بلدية دبا الفجيرة بفعاليات أسبوع التشجير «42» تحت شعار «معاً فلنزرع الإمارات»، والذي استمر على مدى أسبوع كامل، في الفترة من 1 إلى 7 مارس الجاري، وذلك في إطار حرصها على دعم كافة الفعاليات الوطنية التي تسهم في ازدياد الرقعة الخضراء بمجموعة من الفعاليات، حيث انطلقت فعالياته بغرس شتلات في مبنى إسعاد المتعاملين في البلدية، بحضور المهندس حسن اليماحي مدير عام البلدية، وعدد من موظفي البلدية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وارتداء الكمام. ومن جهته، أوضح المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، أن فعاليات أسبوع التشجير تشمل مبادرات بيئية ومجتمعية متنوعة تضمنت توزيع الشتلات الزراعية على الدوائر والمؤسسات الحكومية.