600 درهم و6 نقاط غرامة التجاوز الخاطئ

عجمان (الاتحاد)

أكد المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، أن قانون السير والمرور الاتحادي واللائحة التنفيذية له، ينص على أن التجاوز بصورة خاطئة يفرض غرامة مالية مقدارها 600 درهم، و6 نقاط مرورية، في ما يعاقب السائق الذي يرتكب مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى بغرامة مالية قدرها 400 درهم.

وشاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في الحملة المرورية الموحدة، التي أطلقها المجلس المرور الاتحادي تحت شعار «التزامكم ضمان سلامتكم» لتعزيز التوعية بأهمية الالتزام بمسارات وخطوط سير المركبات. وقال المقدم سيف الفلاسي، إن الحملة تهدف إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع ومستخدمي الطرق بالمخالفات المرورية والسلوكيات الخاطئة، التي يرتكبها بعض السائقين مثل الانحراف وتغيير المسار المفاجئ والتجاوزات غير القانونية، إضافة إلى تجاوز السرعات المحددة للطريق، ما قد يهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق من خلال التسبب الحوادث المرورية. وأضاف أن الحملة تشمل نشر التوعية المرورية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وبلغات مختلفة لاستهداف أوسع شريح ممكنة من الجمهور وتوعيتهم بهدف الوصول إلى أعلى مستويات السلامة على الطرق، وخفض نسبة الحوادث المرورية إلى أدنى مستوياتها لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.