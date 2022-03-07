شرطة دبي تكرم نجوم القيادة الآمنة

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم «نجوم القيادة الآمنة»، من السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية، وهو البرنامج الأول من نوعه في شرطة دبي، الذي يهدف إلى حث السائقين على الالتزام، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى أدائهم لتعزيز السلامة المرورية على الطرقات.

قالت العقيد سميرة عبد الله آل علي، مديرة إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، خلال كلمتها الافتتاحية للحفل، إن مبادرة نجوم القيادة الآمنة استطاعت خفض الحوادث المرورية لمركبات القوة للأعوام 2021-2020-2019-2018 على التوالي، وبنسبة 33%، كما ساهمت في انخفاض متوسط زمن استجابة الشرطة لحالات الطوارئ المختلفة إلى 2.5 دقيقة.

وفي ختام الحفل، كرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري نجوم القيادة الآمنة من السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية خلال الثلاثة أعوام الماضية، بالإضافة إلى العام الماضي، والبالغ عددهم 27 سائقاً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، كما تم تكريم الثلاثة الأوائل من الادارات العامة ومراكز الشرطة والمخافر عن فئة نسبة تخفيض الحوادث المرورية، وجاءت الإدارة العامة لأمن المطارات في المركز الأول، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في المركز الثاني، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في المركز الثالث. كما كرم معاليه مراكز الشرطة التي انخفضت نسبة الحوادث المرورية لديها، فأحرز مركز شرطة حتا المركز الأول، في حين حصل مركز شرطة بردبي على المركز الثاني، ومركز شرطة القصيص على المركز الثالث.

كما، وتم تكريم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار لتعاونه مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في مبادرة نجوم القيادة الآمنة، بالإضافة إلى تكريم شركات التأمين ورعاة المبادرة، وهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة الإمارات للمزادات، وفندق العنوان مونتجمري دبي، ومؤسسة جمعة الماجد لصيانة الماجد والتلال للأزياء الرجالية.