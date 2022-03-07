ضاحي خلفان يتلقى رسائل برنامج ماجستير حول علوم الإدمان

دبي (الاتحاد)

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء كلية دبي الطبية، بخريجي وخريجات برنامج ماجستير علوم الإدمان من كلية دبي الطبية، وتخصصاتهم المهمة التي تخدم المجتمع من خلال تطوير القطاع الصحي لمرضى الإدمان وتأهيل الشباب المواطنين وغير المواطنين لمجابهة آفة الإدمان. جاء خلال تلقي معاليه مجموعة من رسائل الماجستير لعدد من الخريجين والخريجات، الذين التقاهم بنادي ضباط شرطة دبي بالجداف صباح أمس. واستمع معاليه من الخريجين إلى شرح حول رسائلهم وأهم النتائج التي توصلوا إليها في دراساتهم، ومدى الاستفادة منها في خدمة المجتمع، خصوصاً في عمليات تأهيل المدمنين.

وأشاد معاليه بالدور الكبير الذي تؤديه كلية دبي الطبية، التي أسسها المغفور له الحاج سعيد بن أحمد آل لوتاه، في تخصيصها برنامج الماجستير الرائد في علوم الإدمان، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على أن مثل هذه البرامج تتجلى فيها خدمة المجتمع من خلال تطوير القطاع الصحي لمرضى الإدمان وتأهيل الشباب المواطنين وغير المواطنين لمجابهة آفة هذا العصر، ألا وهي إدمان المخدرات. وتمحورت رسائل الماجستير حول عدة مواضيع ذات أهمية بالغة بالنسبة لمشكلة الإدمان، واضطرابات تعاطي المخدرات والأمراض الناتجة عنها، وأهم طرق العلاج، والخريجون هم: عائشة عبدالرزاق أميري، عائشة بطي المظلوم السويدي، ميره عمر الشامسي، علياء المرر، آية الرحمن مصطفى شعراوي، أحمد منير ناصر، أحمد صبحي عبدالله الحميدي.