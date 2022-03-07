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«شرطة رأس الخيمة» تحذر من النصب والاحتيال الإلكتروني
«شرطة رأس الخيمة» تحذر من النصب والاحتيال الإلكتروني
8 مارس 2022 02:15

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت شرطة رأس الخيمة، ممثلة بفرع التوعية والحملات الإعلامية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية ومراكز الشرطة الشاملة والتحريات والمباحث الجنائية، حملة لمواجهة النصب والاحتيال الإلكتروني 2022. جاء ذلك، بحضور العميد عبد الله منخس مدير عام العمليات الشرطية، والنقيب سعيد المسافري مدير فرع التوعية والحملات الإعلامية، وعدد من ضباط الشرطة، تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى نشر التوعية الأمنية على نطاق واسع، تعزيزاً للأمن والأمان.
وأوضح العميد عبد الله منخس، أن حملة موجهة النصب والاحتيال الإلكتروني 2022، تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بشأن مختلف الأشكال الإلكترونية لعمليات النصب والاحتيال والابتزاز والتوظيف الوهمي، انطلاقاً من مسؤولية شرطة رأس الخيمة الأمنية، ودورها في التصدي للمحتالين الذين يحاولون الحصول على بيانات أو معلومات شخصية أو مالية من خلال إرسال الرسائل الإلكترونية أو النصية أو بالتواصل عبر المواقع المزيفة.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
الاحتيال الإلكتروني
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