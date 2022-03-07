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الإمارات
المرأة الإماراتية.. شريك التنمية والمستقبل
المرأة الإماراتية.. شريك التنمية والمستقبل
8 مارس 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

صدارة إماراتية بمؤشرات التنافسية العالمية في قطاع المرأة، تتوج مسيرة تمكين امتدت ما يزيد على خمسين عاماً، بدعم من القيادة الرشيدة وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أمّ الإمارات» التي آمنت بدور المرأة وقدرتها على أن تكون شريكة الرجل في صناعة المستقبل.
في يوم المرأة العالمي، تبرز دولة الإمارات نموذجها المتفرد في مجال التمكين وتشريعاتها الضامنة لحقوق للمرأة، مرتكزة إلى مخزون استراتيجي من الإنجازات والعوامل والمكتسبات التي راكمتها المرأة الإماراتية عبر العقود الخمسة الماضية، لتكون شريكة فاعلة في الحياة السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاجتماعية، وركناً أساسياً وشريكاً فاعلاً في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
 وتحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وسط تطلعات لمواصلة صدارتها الإقليمية في ملف التوازن بين الجنسين وطموحات تهدف من خلالها إلى الدخول نادي العشرة الكبار في المستقبل القريب.
طالع ص14-23 

المرأة الإماراتية
يوم المرأة العالمي
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