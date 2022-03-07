المرأة الإماراتية.. بصمة رائدة في الاستثمار والاقتصاد

ريم البريكي (أبوظبي)

رسخت المرأة الإماراتية مشاركتها المؤثرة وبصمتها الرائدة في مجالات الاستثمارات الاقتصادية المحلية والعالمية، واحتلت مكانة مميزة ومتقدمة بين نساء العالم في ميادين مختلفة منها القطاع المال والأعمال، بداية من توليها مناصب قيادية في شركات استثمارية ذات نطاق عالمي، بالإضافة إلى المساهمات الاستثمارية الخاصة، وتملكها شركات ومؤسسات نشطة في قطاعات استثمارية متعددة وعلى مختلف الصعد.

وتصدرت المرأة الإماراتية قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط لهذا العام، حسب تصنيف مجلة فوربس الأميركية، بعد منافسة 19 جنسية مختلفة يعملن في 17 قطاعاً، واحتلت الإمارات ومصر رأس الهرم بـ7 مشاركات لكل منهما، ثم السعودية والمغرب والكويت وعمان بـ 4 مشاركات لكل منها.

وعبرت سيدات أعمال عن امتنانهن للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة في مجال تمكين المرأة، والرعاية التي تقدمها لهن الدولة، من خلال تيسير كافة الصعوبات أمام طريق المرأة، وتحفيزها للمشاركة إلى جانب الرجل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للوطن منذ بداية قيام الاتحاد.

وأكدت موزة بنت سعيد العتيبة رئيس ومؤسس مجموعة «العتيبة إنماء»، أن يوم المرأة العالمي يعد مناسبة مهمة، نستذكر خلالها إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في دعم المرأة ومسيرتها التنموية، وكذلك الدعم الكبير من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وأوضحت العتيبة أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات كبيرة، منذ تأسس اتحاد دولة الإمارات قبل 50 عاماً، وأسهمت بفاعلية في حركة التنمية وبناء الوطن، وحققت مكاسب وطموحات وآمالاً كبيرة، وتتبوأ اليوم أهم وأعلى المناصب في الدولة، وتساهم جنباً إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية المستدامة.

شريك في النهضة

وأكدت ريد الظاهري سيدة أعمال أن المرأة تعتبر شريكاً في النهضة الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث شاركت منذ بداية تأسيس الدولة في عملية التنمية، وشغلت مختلف المناصب الإدارية والمهنية والقيادية، لتتمكن من إثبات جدارتها وقدرتها في المساهمة بمسيرة التنمية.

وبذلت الحكومة كل جهد من أجل تعزيز وجود المرأة الإماراتية، وذلك بفضل دعم وتشجيع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، حيث تمكنت المرأة من أن تشغل مناصب قيادية في الحكومة الاتحادية والمجلس الوطني، وعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة والخاصة، مما مكنها من إثبات قدراتها والمساهمة في التنمية. كما أن المرأة الإماراتية بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة تصدرت المؤشرات العالمية في المشاركة الاقتصادية والمجتمعية، مما كان له أثر إيجابي على دولتنا ونموها وتطورها.

ريادة الفضاء

وقالت منى المنصوري سيدة أعمال إماراتية، ومالكة دار المنصوري للأزياء إن الحديث عن مسيرة المرأة الإماراتية وتطور مسيرتها وتمكينها في مختلف المجالات يبدأ من تمكينها أسرياً لتنهض بدورها المحوري في تنشئة الأبناء وقيادة مسؤولية الاهتمام بالأسرة، إلى تمكينها من الوصول للفضاء، وهذا كله جاء وفق متابعة ودعم كبير من قبل قيادتنا الرشيدة التي أهلت المرأة للوصول إلى المراكز الأولى، فكانت منّا أول وزيرة اقتصاد وأول برلمانية، وأول متحدثة رسمية في الأمم المتحدة، وكذلك أول رائدة فضاء.

وبينت المنصوري أن هناك من النساء في الدول المتقدمة لا زلن يطالبن بوجودهن وتمثيلهن على مستويات القرار، لكن المرأة في الإمارات تمكنت وخلال فترة بسيطة أن تكون صاحبة كلمة وصوت مسموع بفضل القرارات الحكيمة الداعمة لمسيرة المرأة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وأصبحت مؤثرة ومشاركة في صنع القرار.

في المجتمع

تشغل المرأة الإماراتية العاملة في الحكومة الاتحادية 46% من الوظائف القيادية والإشرافية، وقرابة 72% من وظائف الصحة و69% في قطاع التعليم و46% من الوظائف الإدارية، ونحو 30% من وظائف السلك الدبلوماسي، و34% من الوظائف المهنية والتخصصية، بحسب وزارة الاقتصاد.

وأشارت الإحصاءات إلى أن المشاركة النسائية ازدادت بشكل أكبر وذلك بالمقارنة بين عامي 1975، عام 2018، فقد بدأت بـ9800 امرأة عاملة، ووصلت إلى أكثر من 500 ألف امرأة، وازدادت نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل منذ تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة، ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى أكثر من 25 ألف سيدة أعمال يعملن في السوق المحلي والعالمي بنهاية 2018، يملكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، ويدرن استثمارات يتجاوز حجمها 60 مليار درهم، عدا أعداد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي، ويصل عددهن إلى نحو 37.5% من جملة العاملين بالقطاع.