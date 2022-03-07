منال بنت محمد: إطلاق استراتيجية التوازن بين الجنسين قريباً

دبي (الاتحاد)

أعلنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة المستلهمة من استراتيجية الخمسين عاماً القادمة التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبما يواكب توجهات الدولة في المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها دولةً رائدة في مختلف المجالات.

وقالت سموها إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين نجح في ترجمة استراتيجية عمله الأولى للسنوات الخمس الماضية، وتحويل أهدافها إلى إنجازات ملموسة، تواكب رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند تأسيس المجلس عام 2015 بالعمل على وصول دولة الإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021، باعتباره أهم مؤشر عالمي في هذا المجال، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة.

وقالت سموها إن دولة الإمارات، وبفضل الدعم اللامحدود الذي قدمته القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، استطاعت تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد له في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، حيث جاءت في المركز الـ18 عالمياً والأول عربياً محققةً قفزة نوعية، بمعدل 31 مركزاً عالمياً بهذا التقرير خلال 5 سنوات، حيث كانت في المرتبة 49 عالمياً عام 2015.

كما حققت الإمارات قفزات نوعية في ترتيبها بمؤشرات التنافسية العالمية الأخرى، حيث جاءت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامين متتاليين بتقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 و2022» الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم، فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، ضمن 8 محاور، محققة قفزة نوعية وصولاً إلى 82.5 نقطة بالمؤشر الإجمالي مع تحقيق العلامة الكاملة (100 نقطة) في 5 محاور هي: حرية التنقل، أماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي. وحققت المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية ضمن هذا التقرير الدولي المهم، هي: التمثيل البرلماني للمرأة، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ونسبة النوع الاجتماعي عند الولادة، ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي.

وتصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية، الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا، كما تصدرت الدول العربية في تمثيل المرأة بمراكز صنع القرار والمناصب القيادية والعليا وفقاً لأحدث تقرير عن مشاركة النساء العربيات في مراكز صنع القرار، الصادر في يوليو 2021 عن «مجلس العلاقات الخارجية»، وهو منظمة غير حكومية تُعنى بالأبحاث والدراسات ومقره نيويورك.

رؤية استشرافية

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن هذه الإنجازات المتتالية لدولة الإمارات بالمؤشرات والتقارير العالمية تعكس التقدير الدولي لما وصلت إليه من مكانة عالمية، وتأتي تأكيداً على رؤيتها الاستشرافية وطموحاتها للخمسين عاماً القادمة، وصولاً للريادة العالمية في مختلف المجالات.

وأكدت سموها أن وراء هذه الإنجازات جهوداً كبيرة ومشاريع نوعية عمل على تنفيذها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بدعم من القيادة الرشيدة التي وضعت هذا الملف ضمن أولويات الأجندة الوطنية، كما ساهم في تحقيقها التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة كافة حتى أصبح التوازن بين الجنسين ثقافة مؤسسية ونهج عمل يومي بهذه المؤسسات، إضافة إلى نجاح المجلس في بناء وتعزيز شراكات عالمية مثمرة مع الدول والمنظمات الدولية صاحبة الخبرات المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين.

ونوهت سموها إلى أهم القوانين الجديدة والتعديلات والتحسينات التشريعية التي تم إصدارها في العامين الماضيين، مشيرة إلى عدد من المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال السنوات الخمس الماضية لترسيخ مفهوم التوازن وتحويله إلى ثقافة مؤسسية.