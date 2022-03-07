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الإمارات
الإماراتيات يقُدن الأعمال التجارية والمؤسسية
الإماراتيات يقُدن الأعمال التجارية والمؤسسية
8 مارس 2022 02:16

سيد الحجار (أبوظبي)

أكدت الدكتورة اليازية علي صالح الكويتي، المسؤولة عن الاستثمارات المباشرة لقطاع الطاقة في مبادلة، أن المرأة الإماراتية تعيش عهداً ذهبياً، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة الرشيدة لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها بين القوى العاملة.
وأوضحت الكويتي لـ «الاتحاد» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن النساء في «مبادلة» يتقلدن اليوم مناصب قيادية عُليا، ويقُدن الأعمال التجارية والمؤسسية، مشيدة بالخطوات الملموسة التي اتخذتها القيادة الإماراتية الرشيدة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.
وأكدت أن دولة الإمارات حرصت على تمكين المرأة من خلال حكومة داعمة واقتصاد متنوع يتطلب مشاركتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى توفير نظام تعليمي ديناميكي يساعد المرأة على تحقيق طموحاتها.

  • اليازية الكويتي
    اليازية الكويتي

وقالت الكويتي: نشهد عدداً متزايداً من النساء في المناصب التنفيذية والقيادية، في مجالس الإدارة ولجان مجلس الإدارة، وهناك تقدير أكبر للمرأة، ليس فقط في قطاع الاستثمار، بل في جميع القطاعات.
وأضافت: لدينا جمعية نسائية لتمكين القوى العاملة النسائية في الشركة من خلال توفير الحلول الاستراتيجية والعملية، إذ تسعى المجموعة إلى إحداث تغيير في نمط التفكير، ورفع الوعي بالقضايا الملحة، ولها تأثير على تغييرات السياسات، ونقدم دورات تدريبية ومسارات للتطوير بهدف معالجة التحديات التي تواجه النساء على وجه الخصوص.
فرص واعدة
وقالت الكويتي: أقول لجميع الشابات في كل مكان، طوّرن أنفسكن واغتنمن الفرص، الإمارات بشكل خاص مليئة بالفرص الواعدة للرجال والنساء على حد سواء، كوني مستعدة وتسلّحي بالعلم والتدريب وتطوير الذات لتواكبي متطلبات المستقبل، واعملي بشغف، لا تخافي من مواجهة التحديات، وتقبلي التغيير.
والدكتورة اليازية الكويتي حاصلة على شهادة في المحاسبة والعلوم المالية من كلية «بورتوبيلو» في أيرلندا، حيث بدأت مسيرتها المهنية في قطاع النفط والغاز في دائرة العمليات، كما حصلت على ماجستير إدارة الأعمال الدولية، ثم شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال مع التركيز على حوكمة الشركات لدى الشركات المدرجة.
وفي عام 2007، غيرت مسيرتها المهنية إلى دائرة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، وصولاً إلى منصبها الحالي مديراً تنفيذياً لوحدة الاستكشاف والإنتاج في قطاع البترول والبتروكيماويات في شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، كما أنها عضو في لجنة الاستثمار وتخطيط الأعمال في «مبادلة»، فضلاً عن عضويتها في مجالس إدارة عدد من الشركات في دولة الإمارات وخارجها، بما في ذلك «CEPSA» و«OMV» وهيئة الأوراق المالية والسلع، وصندوق أبوظبي للتنمية وغيرها.

تعزيز المساواة
وقالت الكويتي: تواصل القيادة الرشيدة تعزيز المساواة بين الجنسين منذ عقود لتكون المرأة شريكة الرجل في صناعة المستقبل، ولطالما كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سبّاقاً في تكريم المرأة وإكسابها حقوقها، لنرى المرأة اليوم تتقلد مناصب وأدواراً في الدولة كان يُنظر إليها على أنها غير مناسبة لها.
وأعربت الكويتي عن فخرها بتحقيق العديد من الإنجازات خلال مسيرتها المهنية، ما يبرز دور المرأة الإماراتية الرائد بقطاع الأعمال، حيث شاركت في اللجنة التوجيهية التي أدارت ووجهت عملية الاندماج بين «مبادلة» وصندوق استثمار آخر في أبوظبي عام 2016، كما ترأست اللجنة التوجيهية التي باعت 40% تقريباً من حصة «مبادلة» في «CEPSA»، شركة الطاقة الإسبانية، إلى مجموعة «كارلايل»، كما تم تكريمها من قبل «جائزة الإمارات للسيدات» في عام 2013، وتقديريها كشخصية رائدة في قطاع الطاقة الإماراتي في فئة الإنجاز الوظيفي.

الإمارات
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المرأة الإماراتية
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