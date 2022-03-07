10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
نهيان بن مبارك: نعتز ونفتخر بإنجازات المرأة
نهيان بن مبارك: نعتز ونفتخر بإنجازات المرأة
8 مارس 2022 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش: «إننا ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة، فإنما نشعر بالعزة والفَخار أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أمّ الإمارات» تمد يد التشجيع والدعم والمساندة إلى المرأة حيثما وجدت، وإلى المرأة الإماراتية من خلال قيم إنسانية رفيعة، تجسد كل مبادرات الخير والنماء والعطاء لتنمية الإنسان، سواء في حقل التعليم، أو مجال الصحة أو أنشطة الاقتصاد والإنتاج، أو العمل التطوعي والعمل العام أو النهضة النسائية أو الأمومة والطفولة أو كل ما من شأنه تنمية المجتمع والارتقاء بالوطن». 
وأضاف معاليه: «في هذا اليوم نعتز ونفتخر بالرؤية الثاقبة لسموها وبمبادراتها الرائدة، لإزالة كافة العوائق الاجتماعية والاقتصادية، التي تحول دون تقدم المرأة، في الوطن أو في العالم كله، بل وبحرصها على توفير كل السبل لتنمية خصائص القيادة والريادة لدى المرأة، وإتاحة المجال أمامها كي تتبوأ مناصب القيادة في المجتمع في توازن مبدع لدورها مع دور الرجل، وإننا نعتز ونفتخر أن نرى كافة هذه القيم والإنجازات حقيقة واقعة على أرض الإمارات الغالية».
 وتابع معاليه: إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هو بمثابة فرصة لنا جميعاً لنتوقف قليلاً أمام ما تقوم به المرأة في كل مكان حول العالم من جهود وما تبذله من تضحيات.
 

 

الإمارات
نهيان بن مبارك
اليوم العالمي للمرأة
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©