نهيان بن مبارك: نعتز ونفتخر بإنجازات المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش: «إننا ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة، فإنما نشعر بالعزة والفَخار أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أمّ الإمارات» تمد يد التشجيع والدعم والمساندة إلى المرأة حيثما وجدت، وإلى المرأة الإماراتية من خلال قيم إنسانية رفيعة، تجسد كل مبادرات الخير والنماء والعطاء لتنمية الإنسان، سواء في حقل التعليم، أو مجال الصحة أو أنشطة الاقتصاد والإنتاج، أو العمل التطوعي والعمل العام أو النهضة النسائية أو الأمومة والطفولة أو كل ما من شأنه تنمية المجتمع والارتقاء بالوطن».

وأضاف معاليه: «في هذا اليوم نعتز ونفتخر بالرؤية الثاقبة لسموها وبمبادراتها الرائدة، لإزالة كافة العوائق الاجتماعية والاقتصادية، التي تحول دون تقدم المرأة، في الوطن أو في العالم كله، بل وبحرصها على توفير كل السبل لتنمية خصائص القيادة والريادة لدى المرأة، وإتاحة المجال أمامها كي تتبوأ مناصب القيادة في المجتمع في توازن مبدع لدورها مع دور الرجل، وإننا نعتز ونفتخر أن نرى كافة هذه القيم والإنجازات حقيقة واقعة على أرض الإمارات الغالية».

وتابع معاليه: إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هو بمثابة فرصة لنا جميعاً لنتوقف قليلاً أمام ما تقوم به المرأة في كل مكان حول العالم من جهود وما تبذله من تضحيات.

