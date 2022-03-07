10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
خولة السويدي: تكريم وإعلاء لقيم ومكانة المرأة
خولة السويدي: تكريم وإعلاء لقيم ومكانة المرأة
8 مارس 2022 02:13

أبوظبي (وام) 

أكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة أن اليوم العالمي للمرأة، تكريم وإعلاء لقيم ومكانة المرأة وتقدير لإنجازاتها في مسيرة البناء والتنمية، ومناسبة للاحتفال بعطاءاتها وتضحياتها ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمعات ودعم رفعتها وتقدمها في كل مكان. 
وأضافت في كلمة لها بهذه المناسبة، أن المرأة أصبحت محركاً للتغيير الإيجابي في العالم ووضعت بصمتها الواضحة على العديد من الإنجازات التي أحدثت نقلة نوعية في تطور المجتمعات لتؤكد دورها المهم كركيزة رئيسية في بناء الإنسان وشريكة أساسية وفاعلة في دفع عجلة التنمية والتطوير. 
وأشارت سموها  إلى أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يحظى بمكانة خاصة في دولة الإمارات، إذ جسدت قيادتنا الرشيدة أرقى الممارسات في دعم المرأة وتعزيز إمكانياتها وقدراتها، وهو نهج أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيَّب الله ثراه»، من خلال توفير الفرص المتكافئة للمرأة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتقدم الوظيفي وإزالة العقبات أمامها وتشجيعها على دخول كافة ميادين العمل، لتبلغ المرأة الإماراتية مكانة عالية بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي كان لها الأثر الإيجابي البالغ في زيادة معدلات إسهامات المرأة التنموية .

خولة السويدي
يوم المرأة العالمي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©