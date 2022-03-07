صقر غباش: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المرأة الإماراتية تشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وإيمانها بقدراتها وأهمية تمكينها، وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع مما شجعها على الإبداع والريادة، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في المجالات كافة حتى باتت اليوم مصدر إلهام للمرأة في مختلف أنحاء العالم.

وأشار معاليه إلى أنه في ظل الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات من رعاية مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، ساهم في ترسيخ ريادتها وقيادتها إقليميا وعالميا.

وقال معاليه: يشرفني أن أتقدم إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بعظيم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة فقد سطرت سموها مثالاً مشهوداً على مستوى العالم في الجهود الداعمة للمرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع.