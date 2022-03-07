خولة الملا: إبراز إنجازات ابنة الإمارات

الشارقة (وام)



قالت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة: إن الاحتفاء بيوم المرأة العالمي مناسبة لتسليط الضوء على المكاسب الكبيرة والإنجازات الرفيعة التي حققتها ابنة الإمارات على مختلف الأصعدة.

وأضافت: ففي كل يوم تكتب المرأة الإماراتية قصص النجاح الملهمة في شتى الميادين، بفضل التمكين الراسخ من قيادتنا الرشيدة الذي أوصلها لمختلف المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، وفتح لها آفاقاً واسعة لتقوم بدورها في بناء الإمارات التي يتطلع لها الجميع، حتى غدت قوة فاعلة ومؤثرة وطاقة مبدعة ومكنتها في تبوؤ أعلى المناصب.

ورفعت بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي قدمت جميع أشكال الدعم والمساندة للمرأة في مسيرة تمكينها لتحقق آمالها وطموحاتها، والكثير من الإنجازات التي تعود بالنفع على مجتمعنا، مهنئة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ومثمنة دور سموها الكبير في دعم المرأة الإماراتية، هذا الدعم الذي أسهم في دخول ابنة الشارقة مجالات حيوية جديدة بجرأة وشجاعة ومكنها عن كفاءة وجدارة من إثبات ذاتها وخدمة أسرتها ووطنها.