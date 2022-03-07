منى المري : للمرأة الإماراتية دور بارز كصانعة تغيير

دبي (الاتحاد)

تقدمت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيدةً بالدعم الذي تقدمه سموها للمرأة الإماراتية ورعايتها لها على المستويات كافة. كما تقدمت بالتهنئة والتبريكات لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بهذه المناسبة، مثمنةً جهود سموها في دعم المرأة، وترسيخ التوازن بين الجنسين نهجاً مستداماً بكافة قطاعات الدولة عبر مبادرات ومشاريع نوعية تترجم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز دور المرأة والارتقاء بمكانة الإمارات عالمياً في ملف التوازن بين الجنسين.

وقالت، إن تخصيص يوم للمرأة على المستوى العالمي يأتي تقديراً لجهودها وعطائها ودورها الذي لا غنى عنه لتحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها في العديد من المجتمعات وسبل التغلب عليها، إضافة إلى الوصول لأفضل السبل والسياسات التي تعزز سبل الاستفادة من قدراتها لإيجاد حلول للتحديات العالمية وكالبيئة والمناخ وإقرار السلم والأمن.