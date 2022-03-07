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دبي لرعاية النساء والأطفال تهنئ "أم الإمارات" بمناسبة يوم المرأة العالمي
دبي لرعاية النساء والأطفال تهنئ "أم الإمارات" بمناسبة يوم المرأة العالمي
8 مارس 2022 02:13

دبي (الاتحاد)

  قالت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء بالإنابة: « أود أولاً أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دعمها وجهودها التي قادت المرأة إلى تحقيق إنجازات محلية وعالمية، جعلت منها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، حيث ساهمت سموها في انتقال المرأة من مرحلة المشاركة إلى مرحلة الإدارة واتخاذ القرار أسوة بأخيها الرجل».
وأضافت «تحقيقاً لهذا النهج الراسخ وحرصاً على الالتزام بأهداف التنمية المستدامة 2030، دعمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال المرأة بكل ما يلزم فوضعت لها خططاً وبرامج تمكنها، وقدمت لها خدمات تحميها وتحفظ حقوقها، محققةً بذلك رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكد على أهمية المساواة بين الجنسين، وأن تمكين المجتمع لن يتحقق إلا من خلال تمكين المرأة.
 واختتمت  شيخة المنصوري كلمتها قائلة: «رسالتي اليوم هي رسالة شكر وتقدير لجميع النساء اللواتي ساهمن في تغيير نظرة العالم لدور المرأة في المجتمع، وكل عام وأنتن بخير».

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
أم الإمارات
يوم المرأة العالمي
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