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حمد الشامسي: المرأة غدت نموذجا متميزا مع الرجل في التنمية والابتكار
حمد الشامسي: المرأة غدت نموذجا متميزا مع الرجل في التنمية والابتكار
8 مارس 2022 02:13

أبوظبي (وام)

  قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة: «إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يعد فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية على مختلف الصعد، ومسيرتها وريادتها في الارتقاء بالمجتمع، كما يمثل هذا اليوم تكريماً لدورها في الإسهام في بناء الوطن، ونجاحاتها البارزة التي يشار إليها بالبنان، حتى غدت نموذجاً متميزاً جنباً إلى جنب مع الرجل في التنمية والابتكار».   وأكد أن القيادة الرشيدة راهنت على المرأة الإماراتية، وأولتها الثقة الغالية وكلفتها بالمناصب القيادية، لتغدو الإمارات مثالاً فريداً في تعزيز مكانة المرأة في جميع ميادين العمل. ورفع  أسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، مؤكداً أن المرأة الإماراتية، وبفضل رؤى وتوجيهات سموها ودعم القيادة الرشيدة، استطاعت أن تحقق إنجازات ونجاحات دونت في صفحات الوطن بحروف من نور، مثمناً روح وحماس ابنة الإمارات التي كانت أهل لهذه الثقة، وأثبتت جدارتها وكفاءتها وتميزها في كل ما تولت من مهام، وما أُوكل إليها من مسؤوليات. وأكد أن هذا اليوم فرصة لتشجيع المرأة الإماراتية لتظل قوية وملهمة، ونموذجاً مشرفاً لوطنها، وأن تمكينها ودعمها هو السبيل لنهضة الأمة وازدهارها، لأن المرأة أيقونة النجاح.

حمد الشامسي
النائب العام
يوم المرأة العالمي
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